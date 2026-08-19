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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Εμπιστοσύνη στις Ένοπλες Δυνάμεις! «Μια Σημαία, μια Ελλάδα»: Το βίντεο του ΓΕΣ με την έπαρση της ελληνικής σημαίας απ' ακρη σ' ακρη...

Αυγούστου 19, 2026

   Δεν θα θεωρήσουμε τυχαία την χρονική συγκυρία... Βίντεο με την έπαρση της ελληνικής σημαίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας δημοσίευσε σ...

  

Δεν θα θεωρήσουμε τυχαία την χρονική συγκυρία...

Βίντεο με την έπαρση της ελληνικής σημαίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Γενικό Επιτελείο Στρατού. 

 Στα πλάνα παρουσιάζεται η γαλανόλευκη να υψώνεται σε διαφορετικά σημεία της χώρας, από την ηπειρωτική Ελλάδα έως τα νησιά. 

 Το βίντεο συνοδεύεται από το μήνυμα: «Μια Σημαία. Μια Ελλάδα. Απ’ άκρη σ’ άκρη, από την ηπειρωτική Ελλάδα έως τα νησιά μας. Με τιμή και υπερηφάνεια». Δείτε το βίντεο:

 

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