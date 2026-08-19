Το Ιράν σχεδιάζει να χτυπήσει Βαλκάνια και Κύπρο αν ο Τραμπ διατάξει νέα κλιμάκωση του πολέμου

Το Ιράν έχει διερευνήσει επιλογές για την επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, σε περίπτωση που ο Ντόναλ...

Το Ιράν έχει διερευνήσει επιλογές για την επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει νέα κλιμάκωση της έντασης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς.Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το Ιράν έχει εξετάσει πιθανά σενάρια επίθεσης σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και στη Βουλγαρία.Η Σόφια έχει πρόσφατα εγκρίνει τη λειτουργία αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού από την αεροπορική βάση του Μπεζμέρ, ενισχύοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής για την Ουάσιγκτον.Παράλληλα, η Κύπρος αναφέρεται ως ενδεχόμενος στόχος σε περίπτωση κλιμάκωσης στρατιωτικών ενεργειών από τις ΗΠΑ, όπως αναφέρει πηγή που γνωρίζει τις διαβουλεύσεις της Τεχεράνης.Στο νησί λειτουργούν βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μία εκ των οποίων είχε δεχθεί επίθεση με drone νωρίτερα το έτος.Επιπλέον, η έκθεση σημειώνει ότι το Ιράν έχει εξετάσει τρόπους διακοπής της λειτουργίας των υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών που περνούν από το Στενό του Ορμούζ.Μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στις κρίσιμες υποδομές επικοινωνίας που εξυπηρετούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη.