Γιατί οι Ισραηλινοί ανατίναξαν την τουρκική βάση στη Β/Δ Συρία! «Κοτούλες» κάθησαν στις Ισραηλινές βόμβες οι τούρκοι...!

Καταπληκτικό και χαρακτηριστικό το γράφημα από το tribune, από το οποίο και αντογράφουμε... «Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές για την ασφ...













Καταπληκτικό και χαρακτηριστικό το γράφημα από το tribune, από το οποίο και αντογράφουμε...«Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές για την ασφάλειά του», ήταν το μήνυμα που έστειλε το βράδυ της Τρίτης 18/08 ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον απόηχο των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αμπού αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία, περίπου 70 χλμ. μακριά από τα σύνορα με την Τουρκία.«Το Ισραήλ και η Συρία συμφώνησαν σε ένα status quo για θέματα ασφαλείας, το οποίο η Συρία ήταν στα πρόθυρα να παραβιάσει, επιτρέποντας σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι», αναφέρει ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.Υπογραμμίζεται πως «το Ισραήλ προειδοποίησε κατ’ επανάληψη τη Συρία, ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.»Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές για την ασφάλειά του και θα καλωσόριζε μια επιστροφή στο status quo».Η Τουρκία απέρριψε την Τετάρτη 19/08 τις κατηγορίες του Ισραήλ κατά τις οποίες η Άγκυρα προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Βόρεια Συρία για αυτά που έχει ήδη στις τουρκοκρατούμενες περιοχές, κουβέντα...), την επομένη βομβαρδισμών εναντίον αεροπορικής βάσης στη χώρα αυτή.