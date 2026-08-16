Πέντε νόσοι «σιωπηλοί δολοφόνοι» – Τα ήπια συμπτώματα που μπορεί να σας προειδοποιήσουν

Συχνά ακούμε ιστορίες για ανθρώπους που ξαφνικά εμφάνισαν μοιραία νόσο. Σε πολλές περιπτώσεις, ανεπαίσθητα συμπτώματα είναι παρόντα, τα ο...

Συχνά ακούμε ιστορίες για ανθρώπους που ξαφνικά εμφάνισαν μοιραία νόσο. Σε πολλές περιπτώσεις, ανεπαίσθητα συμπτώματα είναι παρόντα, τα οποία μπορούν ίσως να διαφύγουν ακόμα και σε ειδικούς, ορισμένες φορές.

Αυτό θα μπορούσε να είναι σημάδι καρκίνου στις ωοθήκες σε γυναίκες μεγαλύτερη ηλικίας.

Ας δούμε 5 πιθανόν μοιραίες νόσους και πώς να εντοπίσουμε τα ανεπαίσθητα συμπτώματα.

Καρκίνος ωοθηκών

Έρευνα του Ovarian Cancer National Alliance δείχνει οτι η μοιραία νόσος χτυπά 1 στις 75 γυναίκες. Πολλές γυναίκες έχουν τη νόσο χωρίς να το γνωρίζουν. Το ποσοστό επιβίωσης στην πενταετία είναι μόνο 46%, και μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο, αν ο καρκίνος δεν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια.

Τα συμπτώματα αυτού του ‘’σιωπηλού δολοφόνου’’ συχνά είναι τόσο ανεπαίσθητα που διαφεύγουν ακόμα και από τους γιατρούς.

Το ιστορικό και η τακτική εξέταση, ιδιαίτερα για γυναίκες άνω των 50 ετών είναι πολύ σημαντικά. Σημάδια που πρέπει να προσέξετε είναι ο πόνος στην κοιλιά και την πύελο, ακράτεια ούρων, κολπική αιμορραγία και αίσθηση φουσκώματος.

Καρδιοπάθεια

Μπορεί να σκέφτεστε ότι γνωρίζετε τα κλασικά συμπτώματα της καρδιακής προσβολής. Πόνος ή δυσφορία στο θώρακα , εφίδρωση και πόνος στα χέρια. Ωστόσο, σύμφωνα με το Heart and Stroke Foundation, ιδιαίτερα οι γυναίκες εμφανίζουν πολύ πιο απαλά συμπτώματα, όπως ρηχή αναπνοή, ναυτία και κούραση. Αν έχετε ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου στην οικογένεια, αντιμετωπίζετε υψηλότερο κίνδυνο και θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα αυτά τα συμπτώματα.

Ερυθηματώδης Λύκος

Είναι χρόνια αυτοάνοση νόσος που μπορεί να βλάψει οποιοδήποτε μέρος του σώματος (δέρμα, αρθρώσεις και/ ή όργανα).

Ο οργανισμός επιτίθεται στους ιστούς διαφόρων οργάνων- συνήθως του εγκεφάλου- με τον ίδιο τρόπο που καταπολεμά μοιραίες νόσους.

Ο λύκος είναι ανίατος και οι γιατροί μπορούν μόνο να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα. Είναι δύσκολο να διαγνωστεί λόγω της αργής εξέλιξης των συμπτωμάτων

Το ερύθημα σε σχήμα πεταλούδας μπορεί να εμφανιστεί στη μύτη ή τα μάγουλα. Οι αρθρώσεις μπορεί να πονούν και να είναι κουρασμένες και η αναπνοή μπορεί να είναι οδυνηρή.

Άλλα συνήθη συμπτώματα είναι η τριχόπτωση, ο πόνος στην κοιλιά και οι πονοκέφαλοι.

Με τόση πληροφόρηση για τους κινδύνους του διαβήτη, είναι σχεδόν αδιανόητο να περάσει αδιάγνωστος.

Ωστόσο τα συμπτώματα ειδικά για τον διαβήτη τύπου 2 μπορούν να είναι τόσο ανεπαίσθητα και φαινομενικά αβλαβή που μπορεί ενδεχομένως να εμφανίσουν άνθρωποι επιπλοκές χωρίς να συνειδητοποιούν ότι πάσχουν από την πάθηση.

Έρενα του Mayo Clinic δείχνει ότι 8 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ έχουν μη διαγνωσμένο διαβήτη. Συνήθη συμπτώματα είναι η μεγάλη δίψα και η αυξημένη διούρηση, η κούραση και η απώλεια βάρους.

Νόσος Κινητικών Νευρώνων

Είναι νευρολογική διαταραχή στην οποία τα νευρικά κύτταρα εξασθενούν σε τέτοια έκταση που έχουν μόνιμη βλάβη. Σε πιο εξελιγμένα στάδια, ασθενείς χάνουν όλη τη μυϊκή ικανότητα και τελικά πεθαίνουν.

Η έρευνα δείχνει ότι μυϊκή αδυναμία, κράμπες, σπασμοί και διαταραγμένος και ένρινος λόγος είναι αρχικά σημάδια της νόσου.