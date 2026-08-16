Ιρλανδία: Ο «νέος IRA» απειλεί με εμφύλιο πόλεμο αν δεν φύγουν όλοι οι μετανάστες

Ο Νέος IRA βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο δημοσιευμάτων στη Βρετανία και την Ιρλανδία, μετά την κυκλοφορία βίντεο στο οποίο μασκοφόρος ά...

Ο Νέος IRA βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο δημοσιευμάτων στη Βρετανία και την Ιρλανδία, μετά την κυκλοφορία βίντεο στο οποίο μασκοφόρος άνδρας φέρεται να απευθύνει απειλές κατά μεταναστών και να χρησιμοποιεί τον όρο «εμφύλιος πόλεμος».Το περιεχόμενο του βίντεο προκάλεσε συζήτηση σχετικά με το εάν η οργάνωση επιχειρεί να συνδεθεί με τις εντάσεις γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα και να διευρύνει τη δημόσια παρουσία της. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει δημόσια ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την προέλευση του βίντεο ή για το εάν ο ομιλητής ενεργούσε επισήμως για λογαριασμό της οργάνωσης.Η αναφορά σε «εμφύλιο πόλεμο»Στο βίντεο, ο μασκοφόρος ομιλητής φέρεται να αναφέρει ότι «είναι ώρα για εμφύλιο πόλεμο» και να κάνει λόγο για τελεσίγραφο 24 ωρών προς μετανάστες που βρίσκονται παράτυπα στη χώρα.Η συγκεκριμένη αναφορά μεταδόθηκε από βρετανικά μέσα, τα οποία επικαλέστηκαν πηγές ασφαλείας και αναλύσεις ειδικών. Οι ίδιες αναλύσεις εκτιμούν ότι η χρήση του όρου «εμφύλιος πόλεμος» συνδέεται κυρίως με τη ρητορική πίεση και την προβολή ισχύος, ενώ το πιθανότερο πεδίο κινδύνου αφορά μεμονωμένα επεισόδια, κινητοποιήσεις ή στοχευμένες ενέργειες.Ποιος είναι ο Νέος IRAΟ Νέος IRA δημιουργήθηκε το 2012, μετά τη συνένωση της Real IRA, της Republican Action Against Drugs και άλλων μικρότερων διαφωνούντων ρεπουμπλικανικών ομάδων.Η οργάνωση απορρίπτει τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998 και την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία. Υποστηρίζει την αποχώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ένταξή της σε ένα ενιαίο ιρλανδικό κράτος.Ο Νέος IRA φέρεται να χρησιμοποιεί και την ονομασία «Irish Republican Army», ενώ οι βρετανικές αρχές τον εντάσσουν στις απαγορευμένες οργανώσεις που συνδέονται με την τρομοκρατία στη Βόρεια Ιρλανδία.