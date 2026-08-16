Δυο νεκροί απο διπλή φωτιά στη Σαλαμίνα... Πολλοί εγκαυματίες! Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού δια θάλασσης

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για δύο φωτιές που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Η πρώτη καίει στην περ...

























Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για δύο φωτιές που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Η πρώτη καίει στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στην περιοχή Σελήνια.Τραγική εξέλιξη στην πυρκαγιά που μαίνεται στη Σαλαμίνα, καθώς δύο σοροί αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην περιοχή Περιστέρια.Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δύο σοροί βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ανδρόγυνο ηλικιωμένων 85 και 80 ετών...Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, συνολικά 9 πολίτες έχουν διακομιστεί στο ΚΥ Σαλαμίνας με εγκαύματα.Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν ενισχυθεί. Συγκεκεριμένα επιχειρούν 6 ασθενοφόρα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 2 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης .Σχεδόν ταυτόχρονα ξέσπασαν τα δύο πύρινα μέτωπα στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική:Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιστέρια στις 14:46 Η δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Σελήνια στις 15:00Σε εξέλιξη μεγάλη είναι αυτήν την ώρα επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκων και επισκεπτών από τις παραθαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 7 σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη.Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή πάνω από 90 άτομα, τα οποία μεταφέρονται με ασφάλεια σε φέρι μποτ.