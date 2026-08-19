Νέα πρόκληση της τουρκίας! Αμφισβητεί με επίσημη ανακοίνωση την κυριαρχία μας σε νησιά του Αιγαίου με αφορμή το ελληνικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ!

Είναι σαφές ότι η τουρκία θα επιχειρεί διαρκώς και καθημερινά να αντιληφθεί ποιά είναι τα ελληνικά όρια και να κλιμακώνει ανάλογα με τις ε...





Η Αγκυρα, λίγες ώρες μετά την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελλόριζο, αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.«Για γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες» κάνει λόγο ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί.Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας , το πλαίσιο που ανακοίνωσε σήμερα η Αθήνα, το οποίο περιλαμβάνει το Αιγαίο Πέλαγος, «δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια» για την Τουρκία, «στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες».«Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα στο παρελθόν, αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου», προσθέτει ο Κετσελί.Σήμερα το πρωί, με υπουργική Απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και των Υφυπουργών, Νίκου Τσάφου και Μαριλένας Σούκουλη, τέθηκε σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.Το πλαίσιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης, με επιπλέον δικλίδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.Η Αγκυρα υποστηρίζει ότι «οι μονομερείς ενέργειες θα πρέπει να αποφεύγονται σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες όπως το Αιγαίο Πέλαγος και η Μεσόγειος», προσθέτοντας ότι το διεθνές ναυτικό δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ παράκτιων κρατών σε αυτές τις θάλασσες.«Υπογραμμίζουμε για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα» σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.