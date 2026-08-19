Συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο με νέες παραβιάσεις από UAV, F16, ATR-72 και CN-235

Συνολικά οκτώ τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) καταγράφηκαν σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, στο FIR Αθηνών, σύμφω...



9 παραβάσεις και μία παραβίαση



Συνολικά καταγράφηκαν 9 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) στο FIR Αθηνών.



Οι παραβάσεις αποδίδονται ως εξής:



1 από τον σχηματισμό των F-16



2 από το ATR-72



1 από το CN-235



5 από τα UAV



Παράλληλα, καταγράφηκε μία παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.), η οποία αποδίδεται σε UAV.



Δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.



Η τουρκική δραστηριότητα καταγράφηκε στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.



Σύμφωνα με την ενημέρωση των ελληνικών αρχών, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.

Συνολικά οκτώ τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) καταγράφηκαν σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, στο FIR Αθηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις ελληνικές αρχές.Συγκεκριμένα, καταγράφηκε ένας σχηματισμός αποτελούμενος από δύο F-16, καθώς και έξι μεμονωμένα αεροσκάφη: ένα ATR-72, ένα CN-235 και τέσσερα UAV.Από τα συνολικά οκτώ αεροσκάφη, κανένα δεν ήταν οπλισμένο.