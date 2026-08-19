Γιατί είχε πολεμήσει στην Ουκρανία.... Η Ρωσία έβαλε στη λίστα καταζητούμενων τον γιο του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ!

Την είδηση κάνει γνωστή η New York Post, ενώ ο πατέρας Κένεντι δεν γνώριζε ότι γιός του πολεμούσε τους Ρώσους στην Ουκρανία! Στη διεθνή ...





Την είδηση κάνει γνωστή η New York Post, ενώ ο πατέρας Κένεντι δεν γνώριζε ότι γιός του πολεμούσε τους Ρώσους στην Ουκρανία!













«Δεν ήμουν καλός σκοπευτής, ήμουν όμως διατεθειμένος να πεθάνω»



Ο Κένεντι παραδέχθηκε ότι όταν έφτασε στην Ουκρανία δεν είχε καμία προηγούμενη στρατιωτική εμπειρία. «Δεν ήμουν και τόσο καλός σκοπευτής», έγραψε, σημειώνοντας ωστόσο ότι μπορούσε να μεταφέρει βαριά αντικείμενα και «μάθαινε γρήγορα».



Η αποφασιστικότητά του, όπως υποστήριξε, οδήγησε τελικά στην αποστολή του στην πρώτη γραμμή. «Ήμουν επίσης διατεθειμένος να πεθάνω εκεί. Έτσι, σύντομα συμφώνησαν να με στείλουν στο βορειοανατολικό μέτωπο», ανέφερε.



Ο Κένεντι παρέμεινε περίπου δυόμισι μήνες στην Ουκρανία προτού επιστρέψει στις ΗΠΑ.









Το έκρυψε ακόμη και από τον πατέρα του Ο Κένεντι παραδέχθηκε ότι όταν έφτασε στην Ουκρανία δεν είχε καμία προηγούμενη στρατιωτική εμπειρία. «Δεν ήμουν και τόσο καλός σκοπευτής», έγραψε, σημειώνοντας ωστόσο ότι μπορούσε να μεταφέρει βαριά αντικείμενα και «μάθαινε γρήγορα».Η αποφασιστικότητά του, όπως υποστήριξε, οδήγησε τελικά στην αποστολή του στην πρώτη γραμμή. «Ήμουν επίσης διατεθειμένος να πεθάνω εκεί. Έτσι, σύντομα συμφώνησαν να με στείλουν στο βορειοανατολικό μέτωπο», ανέφερε.Ο Κένεντι παρέμεινε περίπου δυόμισι μήνες στην Ουκρανία προτού επιστρέψει στις ΗΠΑ.



Ο 32χρονος δεν είχε ενημερώσει ούτε τον πατέρα του ούτε τη μητριά του, την ηθοποιό Σέριλ Χάινς, για το πού βρισκόταν. Εκείνο το καλοκαίρι επρόκειτο να εργαστεί σε δικηγορική εταιρεία στο Λος Άντζελες. Αντί γι' αυτό, ανακοίνωσε στους γονείς του ότι είχε αποφασίσει να μην αναλάβει τελικά τη θέση, χωρίς όμως να αποκαλύψει τα πραγματικά του σχέδια.



«Τον ρωτήσαμε πότε θα ξεκινούσε τη δουλειά», είχε πει αργότερα ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ στο People. «Είχε μια καλή δουλειά και ανυπομονούσαμε να μείνει μαζί μας. Μας είπε ότι είχε ενημερώσει τη δικηγορική εταιρεία πως δεν θα πήγαινε και ότι θα έκανε κάτι άλλο».



Οι γονείς του άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι συνέβαινε όταν στους λογαριασμούς της πιστωτικής του κάρτας εμφανίστηκαν χρεώσεις από την Πολωνία και την Ουκρανία.



Όταν τελικά επέστρεψε, ο πατέρας του αντέδρασε με θυμό και ανησυχία. Η απάντηση του γιου του, σύμφωνα με τον RFK Jr., ήταν: «Μπαμπά, αυτό μου έμαθες να κάνω: να υπερασπίζομαι αυτά στα οποία πιστεύω». «Και εγώ είπα “εντάξει”», θυμήθηκε ο πατέρας του.



Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ είχε δηλώσει ότι, παρά την αρχική ανησυχία του, ήταν υπερήφανος για την απόφαση του γιου του, αν και οι απόψεις τους για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν ταυτίζονταν. Ο Κόνορ, σύμφωνα με τον πατέρα του, υποστήριζε έντονα την αμερικανική παρέμβαση και «δεν ήθελε να είναι ένας από εκείνους που υποστηρίζουν έναν πόλεμο ενώ κάθονται στο περιθώριο».



Μετά την επιστροφή του από την Ουκρανία, ο Κόνορ Κένεντι συνέχισε τις νομικές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Georgetown. Σήμερα αναφέρεται ως συνεργάτης δικηγόρος στο γραφείο της Wisner Baum στο Λος Άντζελες. Ο 32χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τα αμερικανικά μέσα και για την προσωπική του ζωή, καθώς είχε σύντομη σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ. Φέτος παντρεύτηκε τη Βραζιλιάνα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Giulia Be.

Σύμφωνα με τη New York Post, το δικαστήριο Μπασμάνι της Μόσχας ενέκρινε τη σύλληψη» του 32χρονου, με τις ρωσικές Αρχές να τον κατηγορούν ότι έδρασε ως μισθοφόρος στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι, εάν συλληφθεί και καταδικαστεί στη Ρωσία, θα βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης από επτά έως δέκα χρόνια.Ο Κόνορ Κένεντι, εγγονός του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, είχε αποκαλύψει τον Οκτώβριο του 2022 ότι ταξίδεψε κρυφά στην Ουκρανία και κατατάχθηκε στη Διεθνή Λεγεώνα, χωρίς προηγούμενη στρατιωτική εμπειρία.Ο ίδιος είχε περιγράψει μέσω Instagram πώς πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ και να βρεθεί στην πρώτη γραμμή του πολέμου. «Όπως πολλοί άνθρωποι, συγκλονίστηκα βαθιά από όσα έβλεπα να συμβαίνουν στην Ουκρανία. Ήθελα να βοηθήσω», είχε γράψει.Όπως εξηγούσε, όταν πληροφορήθηκε την ύπαρξη της Διεθνούς Λεγεώνας της Ουκρανίας, πήρε αμέσως τη μεγάλη απόφαση και την επόμενη μέρα πήγε στην πρεσβεία για να καταταγεί. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω μονάδα του ουκρανικού στρατού, αποτελούμενη από ξένους εθελοντές, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 με πρόσκληση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να βοηθήσει στην άμυνα της χώρας απέναντι στη ρωσική εισβολή.Το ταξίδι και η κατάταξή του έγιναν με μεγάλη μυστικότητα. Όπως είχε αποκαλύψει, μόνο ένας άνθρωπος στις ΗΠΑ γνώριζε πού πραγματικά βρισκόταν, ενώ στην Ουκρανία μόνο ένας γνώριζε το πραγματικό του όνομα. «Δεν ήθελα να ανησυχούν η οικογένεια ή οι φίλοι μου και δεν ήθελα να μου συμπεριφέρονται διαφορετικά εκεί», είχε εξηγήσει.