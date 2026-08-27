Τι ψυχαναγκασμός είναι αυτός...;;; Γιατί θέλουμε να καθόμαστε πάντα στην ίδια θέση;

Αν έχεις δει έστω κι ένα επεισόδιo από το Big Bang Theory, θα γνωρίζεις ήδη ότι ο Sheldon Cooper έχει μια αγαπημένη θέση, την οποία δεν αλλ...









Αν έχεις δει έστω κι ένα επεισόδιo από το Big Bang Theory, θα γνωρίζεις ήδη ότι ο Sheldon Cooper έχει μια αγαπημένη θέση, την οποία δεν αλλάζει και δεν παραχωρεί σε κανέναν άλλον.Κι από όλα τα παράξενα πράγματα που λέει και κάνει ο Sheldon, αυτό δεν μοιάζει και τόσο παράλογο, γιατί αν το σκεφτείς καλά, όλοι θέλουμε να καθόμαστε πάντα στην ίδια θέση.Στο σχολείο καθόμασταν πάντα στο ίδιο θρανίο, στο Πανεπιστήμιο επιλέγαμε πάντα, πάνω – κάτω την ίδια θέση στο αμφιθέατρο, στη δουλειά διαλέγουμε ένα γραφείο και στο αγαπημένο στέκι, ξέρουμε από πριν, πού θα κάτσουμε.Γιατί θέλουμε να καθόμαστε πάντα στην ίδια θέση; Η απάντηση έχει το όνομα περιβαλλοντική ψυχολογία.Σύμφωνα με τον καθηγητή ψυχολογίας, Robert Gifford, από το Πανεπιστήμιο της Βικτώριας, θέλουμε να καθόμαστε πάντα στην ίδια θέση, γιατί έτσι αναγνωρίζουμε ότι κάτι μας ανήκει, ότι αυτός είναι ο χώρος μας.Ο ίδιος ανέφερε ότι τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι επιλέγουν έναν χώρο και υπόλοιποι συμφωνούν σιωπηρά ότι αυτός ο χώρος τους ανήκει.Ο ψυχολόγος από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, Marco Costa αναφέρει ότι στην περίπτωση των σχολείων, η επιλογή μιας συγκεκριμένης θέσης, επιτρέπει στους μαθητές να λειτουργούν αποτελεσματικά, αλλά και να νιώθουν περισσότερο άνετα και λιγότερο ευάλωτα.Σε μία έρευνα που πραγματοποίησε σε ένα διάστημα τεσσάρων εβδομάδων διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι μαθητές διάλεξαν να κάτσουν στην ίδια θέση ξανά και ξανά.Ο ίδιος παρατήρησε ακόμη ότι παρόλο που οι μαθητές δεν μπορούν να προσωποποιήσουν έναν συγκεκριμένο χώρο και να αποτρέψουν τους άλλους μαθητές από το να κάτσουν σ’ αυτόν, εξακολούθησαν παρόλα αυτά, να προτιμούν μια συγκεκριμένη θέση.Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιλογή της ίδιας θέσης βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν τον έλεγχο του περιβάλλοντος τους και να επιτύχουν πιο εύκολα τους ακαδημαϊκούς και προσωπικούς τους στόχους.