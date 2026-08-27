«Είναι τζιχαντιστής, υποστηρίζει τουρκικά συμφέροντα»: Συνεχίζονται οι επιθέσεις κατά του Μπάρακ στις ΗΠΑ

Στο στόχαστρο ισχυρών φωνών του κινήματος MAGA στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, με τις επιθέ...

Στο στόχαστρο ισχυρών φωνών του κινήματος MAGA στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, με τις επιθέσεις εναντίον του να αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της επιρροής που διαθέτουν οι επικριτές του στον κύκλο υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ.Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, μία από τις πλέον χαρακτηριστικές επιθέσεις προήλθε από τον Μάθιου Μπόιλ, δημοσιογράφο του Breitbart News, ενός από τα κατεξοχήν μέσα ενημέρωσης που στηρίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο.Ο Μπόιλ, ο οποίος έχει αποκτήσει ιδιαίτερη παρουσία και στο ελληνικό κοινό μέσα από συνεντεύξεις του με Έλληνες πολιτικούς, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του Μπάρακ, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί «τον ορισμό» του τι δεν θα έπρεπε να κάνει ένας Αμερικανός πρέσβης.Στην ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι ο Μπάρακ «υποστηρίζει τα τουρκικά συμφέροντα στην Ουάσινγκτον και όχι τα αμερικανικά συμφέροντα στην Τουρκία».Μάλιστα, κάλεσε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο να προχωρήσει στην απομάκρυνσή του, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν προτιμότερο να γίνει τώρα και όχι να παραμείνει στη θέση του.Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Μπόιλ θεωρείται πρόσωπο με πρόσβαση και επιρροή στο οικοσύστημα των μέσων ενημέρωσης που στηρίζουν τον Τραμπ και το MAGA. Μάλιστα, αναρτήσεις του για την Ελλάδα έχουν κατά καιρούς αναδημοσιευθεί από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο.Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μπόιλ χρησιμοποίησε και τον όρο «ιθαγενής», αναφερόμενος σε αξιωματούχους που, κατά την άποψή του, ύστερα από κάποιο διάστημα στη χώρα όπου υπηρετούν παύουν να λειτουργούν με βάση τα συμφέροντα της πατρίδας τους και υιοθετούν τις θέσεις της χώρας υποδοχής.«Είναι τζιχαντιστής και διεφθαρμένος»Ακόμη πιο σκληρή ήταν η επίθεση της Λόρα Λούμερ, πρώην υποψήφιας των Ρεπουμπλικανών για το Κογκρέσο και υπερσυντηρητικής ακτιβίστριας με έντονη παρουσία στον χώρο του MAGA.Η Λούμερ εξαπέλυσε επίσης βαριές προσωπικές κατηγορίες εναντίον του Αμερικανού πρέσβη, χαρακτηρίζοντάς τον μεταξύ άλλων «τζιχαντιστή» και «διεφθαρμένο».Πρόκειται για χαρακτηρισμούς που αποτελούν πολιτικές επιθέσεις των συγκεκριμένων προσώπων και όχι διαπιστώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από την αμερικανική κυβέρνηση.Παρά την ένταση των επιθέσεων, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απόφαση απομάκρυνσης του Τομ Μπάρακ από τη θέση του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα.Το γεγονός, ωστόσο, ότι η κριτική προέρχεται από πρόσωπα με ισχυρές διασυνδέσεις με το MAGA και τον ευρύτερο πολιτικό χώρο του Τραμπ προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση.Το ερώτημα πλέον είναι εάν οι επιθέσεις θα παραμείνουν στο επίπεδο της δημόσιας πολιτικής αντιπαράθεσης ή εάν θα αποκτήσουν μεγαλύτερη πολιτική διάσταση στην Ουάσινγκτον, αγγίζοντας και την ίδια τη θέση του Μπάρακ στην Άγκυρα.Πηγή: skai.gr