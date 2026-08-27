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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Πάτρας... Τραυματίστηκε ένας Μαροκινός

Αυγούστου 27, 2026

   Νέο επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στις φυλακές της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, συγκρούστηκαν δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, ο ...

  



Νέο επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στις φυλακές της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, συγκρούστηκαν δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, ο ένας υπήκοος Μαρόκου και ο δεύτερος υπήκοος Παλαιστίνης.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο μαχαίρι. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ο Μαροκινός ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες

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