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Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

Αυγούστου 02, 2026

   Η άμεση αντίδραση ενός περαστικού και η σωστή εκπαίδευση πρώτων βοηθειών έσωσε τη ζωή ενός ανθρώπου στην Ξάνθη. Σύμφωνα με το xanthinea....

  



Η άμεση αντίδραση ενός περαστικού και η σωστή εκπαίδευση πρώτων βοηθειών έσωσε τη ζωή ενός ανθρώπου στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με το xanthinea.gr, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 31/7 στην πλατεία Ελευθερίας της Ξάνθης, όταν ένας οδηγός διαπίστωσε ότι άνδρας που βρισκόταν στο δρόμο πνιγόταν από ξένο αντικείμενο.

Άμεσα σταμάτησε στο σημείο και έκανε τη λαβή Χάιμλιχ στον άνδρα, με αποτέλεσμα να του σώσει τη ζωή. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το περιστατικό σημειώθηκε στη μέση του δρόμου με αρκετούς περαστικούς να κοιτάνε τη διάσωση.

  

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