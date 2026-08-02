Μιλάμε για σοβαρές Υπηρεσίες... Το απίστευτο μπαρ που εξυπηρετούσε τις μυστικές επιχειρήσεις της Μοσάντ!

















Το “Whisky Bar & Museum”, το οποίο είναι συνδυασμός ενός bar – restaurant και ενός μουσείου ουίσκι, βρίσκεται στην ιστορική σήραγγα Templer, στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ , η οποία φιλοξενούσε ένα τοπικό οινοποιείο τον 19ο αιώνα και πριν από μια δεκαετία εξυπηρετούσε τις μυστικές επιχειρήσεις της Μοσάντ.Τα ράφια του είναι γεμάτα με περισσότερες από 1.000 ποικιλίες ουίσκι, οι οποίες προέρχονται από ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσμα χωρών, όπως η Σκωτία και η Ιρλανδία, μέχρι αποστακτήρια λίγο πιο μακριά, στο Χονγκ Κονγκ και την Ινδία. Κάθε μπουκάλι που βλέπετε στο μουσείο είναι διαθέσιμο για γευσιγνωσία και αγορά.Η μοντέρνα κουζίνα του bar – restaurant προσφέρει μοναδικά πιάτα, τα οποία σχεδιάστηκαν ειδικά για να αναδεικνύουν τις γεύσεις του ουίσκι, ενώ ταιριάζουν στην ατμόσφαιρα αυτού του ιδιαίτερου μέρους. Το ουίσκι σερβίρεται σε γυάλινα ποτήρια Glencairn των 25ml, τα οποία αναδεικνύουν το άρωμα και τις γεύσεις του.