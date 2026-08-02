Σύρος: Νέα τροπή στην υπόθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ – «Δεν χτυπήθηκε μέσα στο σπίτι»

Η οικογένεια της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ επιμένει ότι πρόθεση του δράστη ήταν να τη βλάψει. Για καθαρή εισβολή με στόχο τη ληστεία ...

Αμετακίνητη στη θέση ότι το θανατηφόρο χτύπημα δεν καταφέρθηκε εντός της οικίας των κατηγορουμένων, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 50 έως 70 μέτρων από αυτήν, εμφανίζεται η οικογένεια της 41χρονης διασώστριας, μετά την ολοκλήρωση της αναπαράστασης των επτά κρίσιμων δευτερολέπτων ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.Κατά την εκτίμηση της οικογένειας, τα δεδομένα που προέκυψαν από τη διαδικασία ενισχύουν την εκδοχή ότι ο θανάσιμος τραυματισμός προήλθε από επιθετική ενέργεια και όχι στο πλαίσιο αμυντικής αντίδρασης, όπως έχει υποστηριχθεί. Η συγκεκριμένη θέση αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματολογίας της πολιτικής αγωγής, η οποία αντιτείνει ότι τα μέχρι σήμερα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν την εκδοχή που έχει διατυπωθεί δημοσίως για τις συνθήκες υπό τις οποίες η 41χρονη έχασε τη ζωή της.«Μετά και το βιντεοληπτικό υλικό είμαστε πλέον πεπεισμένοι πως το χτύπημα που δέχθηκε η άτυχη γυναίκα ήταν άκρως επιθετικό και σε καμία περίπτωση αμυντικό, με τελικό αποτέλεσμα να αποβεί θανατηφόρο», δηλώνει στη Realnews η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας, Μαρία Καζαντάκη.«Όπως άλλωστε φαίνεται και στο βίντεο, η γυναίκα βγαίνοντας από το σπίτι ήταν ικανή να τρέξει χωρίς να έχει τον παραμικρό πόνο ή ενόχληση. Ο άνδρας στη συνέχεια την καταδιώκει, ενώ πλέον δεν βρίσκεται σε άμυνα, της επιτίθεται και της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα εκτός της κατοικίας».Για πρόθεση του δράστη να βλάψει τη διασώστρια κάνει λόγο και η δικηγόρος που εκπροσωπεί τον πρώην σύζυγο και τα παιδιά της 41χρονης, Μαριζάνα Κικιρή.«Είναι ξεκάθαρη η στάση του κατηγορουμένου, ο οποίος επιτίθεται τρέχοντας με μαχαίρι στο θύμα, αφού προηγουμένως έχει πετάξει καρέκλα προς το μέρος της με σκοπό να τη χτυπήσει. Φαίνονται ξεκάθαρα το μένος του και η πρόθεσή του να τη βλάψει θανάσιμα», σημειώνει η δικηγόρος και επισημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο κατηγορούμενος πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας θα πρέπει, κατά την άποψή της, να οδηγήσει σε διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό της πράξης.Από την πλευρά του, ο 41χρονος κατηγορούμενος στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι ήθελε να προστατεύσει τη σύζυγό του και το σπίτι του. Όπως είπε, χτύπησε τη θανούσα με το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε για το φαγητό και αμέσως μετά την κυνήγησε, πετώντας της ό,τι έβρισκε μπροστά του, μεταξύ των οποίων μια γλάστρα και μια καρέκλα.Λίγα μέτρα από το σπίτι, σύμφωνα με τον ίδιο, η διασώστρια κατέρρευσε. Τότε, όπως υποστήριξε, έτρεξε να της σηκώσει την κουκούλα για να δει ποια ή ποιος ήταν, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για μια γνωστή του ονόματι Δέσποινα, και σοκαρίστηκε όταν διαπίστωσε ότι ήταν η 41χρονη.Περιγράφοντας από την αρχή όσα συνέβησαν, ο 41χρονος εργολάβος είπε ότι η άτυχη γυναίκα έκανε αρχικά κίνηση με το μαχαίρι που κρατούσε προς την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του και στη συνέχεια άρχισε να το κουνά, επιχειρώντας να τον χτυπήσει στον λαιμό.«Τότε εγώ έκανα περιστροφή το χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της. Είχε βάλει το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα, όμως εγώ εκείνη την ώρα έτρωγα και γι' αυτό δεν άκουσε συνομιλία», ανέφερε.Η ανακρίτρια έκρινε ότι ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για θανατηφόρα σωματική βλάβη, πρέπει να προφυλακιστεί, ενώ ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, ο 41χρονος θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό.Την ίδια στιγμή, η 30χρονη σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, αφέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.