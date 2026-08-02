Κι όμως... Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΑΤΜ «Γεννήθηκε» ένα Σαββατόβραδο σε μια τουαλέτα!





Επέστρεψε σπίτι του και καθώς έκανε μπάνιο, αναλογιζόταν πόσο καλύτερος θα ήταν ο κόσμος, αν μπορούσαν όλοι να παίρνουν τα χρήματά τους με την ίδια ευκολία που έπαιρναν τις σοκολάτες απ’ τους αυτόματους πωλητές. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για έναν «αυτόματο πωλητή» χρημάτων, που θα έφερνε την επανάσταση στη λειτουργία των Τραπεζών.Θα διευκόλυνε τους πελάτες και θα εξοικονομούσε χρήματα από περικοπές προσωπικού.Η ιδέα του, ενθουσίασε την τράπεζα Barclay’s, η οποία και εγκαινίασε το πρώτο ATM στις 27 Ιουνίου του 1965. Λειτουργούσε στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Enfield High Street και έδινε μέχρι 10 λίρες σε κάθε πελάτη.«Το ποσό ήταν υπεραρκετό για ένα τρελό σαββατοκύριακο εκείνη την εποχή», δήλωσε ο δημιουργός του ATM. Οι χρήστες τοποθετούσαν χάρτινες κάρτες στη σχισμή και έδιναν τον προσωπικό 4ψηφιο κωδικό τους. Και αυτή η ρύθμιση ήταν ιδέα του Σέπερντ Μπάρον, ο οποίος αρχικά είχε σκεφτεί να χρησιμοποιήσει 6ψήφιο PIN, καθώς πάντα θυμόταν τον αριθμό της στρατιωτικής του ταυτότητα.Όταν όμως ζήτησε από τη γυναίκα του να τον αποστηθίσει, εκείνη σχολίασε ότι μπορούσε να θυμηθεί μόνο τα πρώτα τέσσερα ψηφία. Το 2007, σε συνέντευξή του στο BBC, ο Σέπερντ Μπάρον προέβλεψε ότι μέσα στο πολύ πέντε χρόνια, τα χρήματα θα είχαν αντικατασταθεί εξ’ ολοκλήρου από ψηφιακές συναλλαγές, καθώς «η μεταφορά χρημάτων κοστίζει χρήματα»....Ο "Τραπεζογράφος"Έξι χρόνια πριν την εφεύρεση του Σέπερντ Μπάρον, η City Bank της Νέας Υόρκης έθεσε σε λειτουργία τον «Τραπεζογράφο», ένα μηχάνημα που επέτρεπε στους πελάτες της τράπεζας να καταθέτουν τα χρήματά τους, χωρίς να έρχονται σε επαφή με τους ταμίες. Η τράπεζα τον απέσυρε μετά από έξι μήνες, καθώς δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση στον κόσμο. «Οι μόνοι που το χρησιμοποιούσαν ήταν ιερόδουλες και τζογαδόροι, που δεν ήθελαν να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με τους ταμίες», δήλωσε ο δημιουργός του «Τραπεζογράφου», Τζορτζ Σίμτζιαν....Τα ATM σε όλο τον κόσμοΕννιά μέρες μετά την εμφάνιση του πρώτου ATM στην τράπεζα Barclay’s, οι Σουηδοί εγκαινίασαν το δικό τους μηχάνημα αυτόματης ανάληψης, στην τράπεζα Nixdorf. Ακολούθησαν οι Ιάπωνες και μετά οι Αμερικάνοι. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1969, Η αμερικάνικη Chemical Bank δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η «τράπεζά μας θα ανοίξει στις 9 και δεν θα κλείσει ποτέ ξανά».