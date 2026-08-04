Στη Σερβία ιδρύθηκε η αυτοαποκαλούμενη «Μακεδονική Εθνική Ένωση»

Ακολουθεί Σκοπιανό δημοσίευμα: Ανήμερα της μεγάλης εθνικής εορτής του Ίλιντεν, πραγματοποιήθηκε στη Γιαμπούκα η Ιδρυτική Συνέλευση της «Μ...

Ακολουθεί Σκοπιανό δημοσίευμα:Ανήμερα της μεγάλης εθνικής εορτής του Ίλιντεν, πραγματοποιήθηκε στη Γιαμπούκα η Ιδρυτική Συνέλευση της «Μακεδονικής Εθνικής Ένωσης»[ Македонскиот национален сојуз] , σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου και ιστορικού κεφαλαίου για τη νοτιοσλαβική κοινότητα στη Δημοκρατία της Σερβίας, γράφει η εφημερίδα Βέτσερ των Σκοπίων.Η Ένωση ενώνει 29 από τις συνολικά 34 ενεργές νοτιοσλαβικές οργανώσεις στη Σερβία, εξαιρουμένου του Εθνικού Συμβουλίου. Αυτό αντιπροσωπεύει την πιο ευρέως οργανωμένη ένωση «μακεδονικών» ενώσεων, ιδρυμάτων, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών συλλόγων, ιδρυμάτων, κέντρων, οργανώσεων νεολαίας και άλλων φορέων που εργάζονται για τη διατήρηση και την προώθηση της «μακεδονικής εθνικής ταυτότητας», όπως σημειώνεται.Η ίδρυση της «Εθνικής Μακεδονικής Ένωσης» είναι το αποτέλεσμα της κοινής αποφασιστικότητας της κοινότητας των ομογενών στη Σερβία να ενεργεί με οργανωμένο, υπεύθυνο και ενωμένο τρόπο.Η Ένωση θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Σλάβων Μακεδόνων, τη διατήρηση της μακεδονικής γλώσσας (= του σλαβικού ιδιώματος των Σκοπίων), του πολιτισμού, της παράδοσης και της εθνικής ταυτότητας, καθώς και μια ισχυρότερη σύνδεση όλων των γενεών των νοτιο – σλαβικών φυλών που ζουν στη Σερβία.Η λεγόμενη «Μακεδονική Εθνική Συμμαχία» θα είναι ο επίσημος υποβάλλων τον εκλογικό κατάλογο για τις επερχόμενες εκλογές για το Εθνικό Συμβούλιο της «Μακεδονικής Εθνικής Μειονότητας» στη Σερβία.Η λίστα θα έχει την ονομασία «Μακεδόνες Μαζί» και επικεφαλής της λίστας θα είναι η νυν πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, Ζόριτσα Μίτροβιτς.Το όνομα «Μακεδόνες Μαζί» εκφράζει την ουσία αυτής της ιστορικής ενοποίησης: διαφορετικές οργανώσεις, περιβάλλοντα και γενιές ενωμένες γύρω από έναν κοινό στόχο — μια ισχυρή, ορατή και αξιοπρεπή μακεδονική (νοτιοσλαβική) κοινότητα στη Σερβία.Από τις συνολικά 34 ενεργές μακεδονικές οργανώσεις στη Σερβία, οι 29 στάθηκαν πίσω από την Εθνική Μακεδονική Ένωση και έγιναν οι ιδρυτές της.Εκτός από αυτούς, υπάρχουν τρεις ακόμη ενεργοί σύλλογοι και δύο πολιτικά κόμματα που λειτουργούν στη Σερβία και δεν αποτελούν επί του παρόντος μέρος της Ένωσης (= γιατί πιστεύουν στη διαφορετικότητάς του από τις λοιπές νοτιοσλαβικές φυλές)Το μήνυμα που έστειλε η Γιαμπούκα για το Ίλιντεν είναι σαφές και ισχυρό: Οι Μακεδόνες στη Σερβία έχουν επιλέξει την ενότητα, τη συνεργασία και την οργανωμένη δράση.Αυτό είναι ένα ιστορικό βήμα προς μια ενωμένη, σύγχρονη και ισχυρή «μακεδονική» κοινότητα, έτοιμη να οικοδομήσει από κοινού το μέλλον της.