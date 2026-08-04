Θλίψη στη Σεργούλα για τον Έλληνα που σκοτώθηκε στη σύγκρουση των ελικοπτέρων

Πέπλο θλίψης έχει καλύψει τη Σεργούλα Φωκίδας, το χωριό στο οποίο ζει η μητέρα κι ο πατριός του νεαρού μέλους του πληρώματος του Bell που...

Πέπλο θλίψης έχει καλύψει τη Σεργούλα Φωκίδας, το χωριό στο οποίο ζει η μητέρα κι ο πατριός του νεαρού μέλους του πληρώματος του Bell που κατέπεσε στην Ψάθα ύστερα από σύγκρουση με άλλο ελικόπτερο.Ο Άρης Δ., που έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα ήταν παντρεμένος, πατέρας ενός παιδιού και σήμερα δεν επρόκειτο να εργαστεί, αλλά κάλυπτε το ρεπό συναδέλφου του.«Η ουσία είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος. Το χωριό όλο όταν το έμαθε, είναι συγκλονισμένο. Μια νέα ψυχή που είχε μέλλον μπροστά του» λέει κάτοικος της Σεργούλας.Άλλος συντοπίτης του ανέφερε σχετικά: «Είναι πολύ καλοί άνθρωποι και η μάνα κι ο πατριός του που μένουν εδώ, αλλά και το ίδιο το παιδί το ξέραμε. Ήταν γνωστός μας, φίλος μας, συγγενής μας. Όλο το χωριό είναι συντετριμμένο. Βιώνουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις».Οργή από τον πατέρα του νεκρού μέλους του πληρώματος ελικοπτέρουΟ πατέρας του νεκρού, δεν μπορεί να «χωνέψει» τον αδόκητο χαμό του γιου του, και ορκίστηκε στη μνήμη του να δώσει τα πάντα για να δικαιωθεί η ψυχή του αδικοχαμένου παιδιού του.Επιχειρούσε πάνω από το χωριό του στις φωτιές της Φωκίδας τις προηγούμενες μέρεςΣε ανάρτησή του, συγχωριανός του και φίλος της οικογένειας Θεοδωρόπουλου, αναφέρει για τον εκλιπόντα: «Ο Άρης που χάθηκε είναι ένα παλληκάρι, που πέταγε με ελικόπτερο και αυταπάρνηση την προηγούμενη ημέρα του χαμός του στις φωτιές στη Δωρίδα, Φωκίδος πάνω από τα δικά μας χωριά, τα πατρογονικά χωριά, προσπαθώντας να σώσει τα χωριά μας, τα σπίτια μας και τις περιουσίες μας.Ο οικογενειακός ελαιώνας μας με αιωνόβια ελαιόδενδρα, κυπαρίσσια από τον προπάππο μου, παππού κ γιαγιά μου, πατέρα και θείους μου που μας άφησαν κάηκε εντελώς, έσωσε σίγουρα όμως άλλες περιουσίες και σπίτια.Επιβίωσε στη Δωρίδα με την οποία είχε στενούς δεσμούς και χάθηκε στην Ψάθα την επόμενη ημέρα.Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον τραγικό πατέρα Γεώργιο Θεοδωρόπουλο, συμπατριώτη από την Παραλία Σεργούλας, Δωρίδος, Φωκίδος».