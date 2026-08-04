ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ... Χωρίς την 4η Αυγούστου δεν θα υπήρχε η 28η Οκτωβρίου...!!!

Τέσσερα άστρα γύρω-γύρω Κι είναι στη μέση ήλιος λαμπρός Τέσσερα χρόνια όλο μύρο Κι ο ήλιος ο Αρχηγός». «Έχω πίστη στον Χριστού...

Τέσσερα άστρα γύρω-γύρω

Κι είναι στη μέση ήλιος λαμπρός

Τέσσερα χρόνια όλο μύρο

Κι ο ήλιος ο Αρχηγός».

«Έχω πίστη στον Χριστούλη

Σεβασμό στον Βασιλιά

Σαν μεγάλο πατερούλη

Αγαπώ τον Μεταξά».

Τα παραπάνω ποιήματα, το 1ο αφιερωμένο στα 4 χρόνια διακυβερνήσεως της χώρας από το Εθνικό Καθεστώς της 4ης Αυγούστου και το 2ο αφιερωμένο στον Εθνικό Κυβερνήτη Ι. Μεταξά, είναι γραμμένα από τον Μίκη Θεοδωράκη, μέλος τότε της νεολαίας Μεταξά.