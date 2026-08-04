Ψάθα: Συνελήφθη αδελφός αντιδημάρχου – Έσπασε το μπλόκο της ΕΛΑΣ και έπεσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμμια του ελικοπτέρου

Στη σύλληψη του αδελφού αντιδημάρχου προχώρησαν αστυνομικοί στην Ψάθα, καθώς έσπασε το μπλόκο της αστυνομίας στο δρόμο της Ψάθας και μα...

Στη σύλληψη του αδελφού αντιδημάρχου προχώρησαν αστυνομικοί στην Ψάθα, καθώς έσπασε το μπλόκο της αστυνομίας στο δρόμο της Ψάθας και μαζί με το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω στα συντρίμμια του ενός εκ των δυο ελικοπτέρων που κατέπεσαν το απόγευμα της Κυριακής (2.8.26).Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος δρόμος της Ψάθας παραμένει κλειστός, καθώς έχει χαρακτηριστεί τόπος δυστυχήματος και πρέπει να διατηρηθεί ανέπαφος μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες που διεξάγει η ΕΛΑΣ για την πτώση των δυο ελικοπτέρων κατά την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που καίει ακόμα στην ευρύτερη περιοχή.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας προσπάθησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από το μπλόκο όταν η αστυνομία τον σταμάτησε. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός με τον άνδρα να αναπτύσσει ταχύτητα και λίγα μέτρα πιο κάτω να προσκρούει στα συντρίμμια του ελικοπτέρου.Μετά το περιστατικό, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να καταγράψει φωτογραφικά το σημείο της πρόσκρουσης και να διαπιστώσει αν προκλήθηκε μετακίνηση ή αλλοίωση στοιχείων από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου.Ο αδελφός του αντιδημάρχου συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτόφωρου και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απείθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου.