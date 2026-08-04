Ρωσική μελέτη: Το ένα τρίτο των Ρώσων πιστεύει ότι ο Ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη Γη κι ότι οι άνθρωποι συζούσαν με τους δεινόσαυρους!

Δημοσιεύθηκε πριν από τρία χρόνια αλλά είναι χαρακτηριστική... Για να μην έχετε καμιά αμφιβολία από που μας έρχονται όλες αυτές οι επικίνδυν...
Δημοσιεύθηκε πριν από τρία χρόνια αλλά είναι χαρακτηριστική... Για να μην έχετε καμιά αμφιβολία από που μας έρχονται όλες αυτές οι επικίνδυνες κοινωνικές αρλούμπες και συνομωσιολογίες, αποτέλεσμα της αμορφωσιάς σε συνδυασμό με την άφθονη κατάπωση οινοπνεύματος!
Το ένα τρίτο των Ρώσων πιστεύει ότι ο Ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη Γη, σύμφωνα με έρευνα για τις επιστημονικές παρανοήσεις που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη από το VCIOM, το Πανρωσικό Κέντρο για τη Μελέτη της κοινής γνώμης.
Έντυπωσιακό είναι ότι αυξήθηκε μεν, αλλά παραμένει εξαιρετικά υψηλός ο αριθμός των Ρώσων που δεν πίστευαν ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο:
Το 2007 το 28% μόλις των Ρωσων πίστευε στην περιστροφή της Γης γύρω απ’ τον Ήλιο, ενώ τώρα το πιστεύει ένα ποσοστό της τάξης του 35%.
Η υποστήριξη σε ένα γεωκεντρικό σύστημα δεν ήταν το μόνο στοιχείο που ελέγχθηκε από την έρευνα.
Περίπου το 20% των Αμερικανών, επίσης, πιστεύει ότι οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν μόλις πριν από 100 χρόνια, σύμφωνα με μια μελέτη του 2021 που ανατέθηκε από το Boat Rocker Studios.Περίπου το 40% του πληθυσμού των ΗΠΑ πιστεύει ότι οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν μεταξύ 2.000 και 10.000 ετών. Μερικοί πιστεύουν ότι οι δεινόσαυροι εξακολουθούν να υπάρχουν σε απομακρυσμένες τοποθεσίες.
Οι ερωτηθέντες ήταν επίσης σε θέση να αναγνωρίσουν σε συντριπτική πλειοψηφία (87%) ότι το βράσιμο ραδιενεργού γάλακτος δεν θα το καθιστούσε ασφαλές για κατανάλωση . Η άγνοια για τους κινδύνους της ραδιενέργειας μειώθηκε στο μισό από το 2007.
Ζητήματα επιστημονικού γραμματισμού στη Ρωσία
«Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι σαφές ότι οι Ρώσοι έχουν μέσο και χαμηλό επίπεδο επιστημονικής παιδείας», δήλωσε η Άννα Κουλέσοβα, επικεφαλής του τμήματος εκδοτικού προγράμματος VCIOM.
Η μελέτη σημείωσε ότι ενώ πολλοί έκαναν λάθος σχετικά με το ηλιακό σύστημα, ο γενικός επιστημονικός γραμματισμός του πληθυσμού αυξανόταν σταδιακά τα τελευταία 15 χρόνια.
“Λογικά, το πρώτο βήμα στην καταπολέμηση του χαμηλού αλφαβητισμού θα πρέπει να είναι η αναγνώριση των ανθρώπων που μεταδίδουν ψευδοεπιστημονικές κρίσεις ότι το επίπεδο γνώσεών τους είναι χαμηλό και ανεπαρκές”, είπε ο Kuleshova.
«Αλλά αυτό είναι ακριβώς ό,τι είναι σχεδόν αδύνατο: Όσο λιγότερο εγγράμματος είναι ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο πείθεται ότι ξέρει τα πάντα και δεν είναι επιρρεπής στην κριτική σκέψη». Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι νέοι, οι ενεργοί χρήστες του Διαδικτύου, τα άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι κάτοικοι της Μόσχας ήταν μεταξύ εκείνων με υψηλότερα επίπεδα επιστημονικής παιδείας.
Εκείνοι με χαμηλότερα επίπεδα επιστημονικού αλφαβητισμού ήταν εκείνοι άνω των 60 ετών, όσοι έβλεπαν τακτικά τηλεόραση, ζούσαν σε αγροτικές περιοχές και είχαν γνώσεις γυμνασίου ή και χαμηλότερου επιπέδου.
Η μελέτη έγινε από τηλεφωνική έρευνα σε 1.600 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Το περιθώριο σφάλματος ήταν 2,5%.
Η VCIOM είναι μια κρατική εταιρεία δημοσκοπήσεων και αναφέρει στον ιστότοπό της ότι είναι η πιο γνωστή εταιρεία δημοσκοπήσεων στη Ρωσία.
Με πληροφορίες από Jerusalem Post
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