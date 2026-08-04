Αλεξανδρούπολη: Ανήλικοι έκλεψαν ηλεκτρικά πατίνια και πούλησαν ένα - Στη δικογραφία και οι γονείς

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου, στην Αλεξανδρούπολη, καθώς έκλεψαν ηλεκτρικά πατίνια και πούλησαν το ένα. ...
Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου, στην Αλεξανδρούπολη, καθώς έκλεψαν ηλεκτρικά πατίνια και πούλησαν το ένα.
Όπως έγινε γνωστό από την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, τα ανήλικα παιδιά έκλεψαν τα πατίνια από δύο γυναίκες που τα κατείχαν νόμιμα, το διήμερο 2 και 3 Αυγούστου. Μάλιστα, πούλησαν το ένα πατίνι σε τρίτο άτομο, το οποίο επίσης συνελήφθη.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, πραγματοποίησαν έρευνα μετά την καταγγελία για κλοπή, κατά την οποία εντόπισαν τα ηλεκτρικά πατίνια και τα επέστρεψαν στις ιδιοκτήτριές τους, ενώ παράλληλα διαπίστωσαν ότι τα ανήλικα παιδιά δεν είχαν εκδώσει αστυνομική ταυτότητα.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης και οι τέσσερις γονείς των παιδιών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.
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