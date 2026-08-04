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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Βίντεο ντοκουμέντο...!!! Ο Ιωάννης Μεταξάς μιλά στον λαό κι αποθεώνεται την Πρωτομαγιά του 1939

Αυγούστου 04, 2026

Όσοι λένε πως δεν υπάρχει κινηματογραφικό στιγμιότυπο με τον Ιωάννη Μεταξά να κινείται και να μιλάει, διαψεύδονται με αυτό το βίντεο. ...



Όσοι λένε πως δεν υπάρχει κινηματογραφικό στιγμιότυπο με τον Ιωάννη Μεταξά να κινείται και να μιλάει, διαψεύδονται με αυτό το βίντεο.








Είναι Πρωτομαγιά του 1939, μόλις 33 μήνες από την επιβολή της 4ης Αυγούστου και ο μπαρμπα-Γιάννης Μεταξάς μιλάει στους εργάτες και τους εμποροϋπαλλήλους των ΑΘηνών, και... φυσικά αποθεώνεται!

Κατεβάστε αυτό το βίντεο, πρίν το εξαφανίσουν οι γνωστοί - άγνωστοι «δημοκράτες»...




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