Βίντεο ντοκουμέντο...!!! Ο Ιωάννης Μεταξάς μιλά στον λαό κι αποθεώνεται την Πρωτομαγιά του 1939

Όσοι λένε πως δεν υπάρχει κινηματογραφικό στιγμιότυπο με τον Ιωάννη Μεταξά να κινείται και να μιλάει, διαψεύδονται με αυτό το βίντεο.Είναι Πρωτομαγιά του 1939, μόλις 33 μήνες από την επιβολή της 4ης Αυγούστου και ο μπαρμπα-Γιάννης Μεταξάς μιλάει στους εργάτες και τους εμποροϋπαλλήλους των ΑΘηνών, και... φυσικά αποθεώνεται!Κατεβάστε αυτό το βίντεο, πρίν το εξαφανίσουν οι γνωστοί - άγνωστοι «δημοκράτες»...