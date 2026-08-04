Στην Κύπρο οι Αστυνομικοί βάζουν κάμερες στις στολές τους! Έτοιμοι οι τεχνικοί όροι του διαγωνισμού

Προκηρύσσονται σύντομα οι προσφορές για την αγορά φορητών καμερών στις στολές των αστυνομικών ώστε να καταγράφουν κάθε σοβαρό περιστατικ...

Σύλληψη ή και έρευνα προσώπου.

Καταδίωξη οποιουδήποτε προσώπου ή μεταφορικού μέσου.

Ανακοπή προσώπου ή μεταφορικού μέσου για έρευνα, περιλαμβανομένης της διεξαγωγής αυτής, και για καταγγελία οποιουδήποτε αδικήματος κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου της Δημοκρατίας.

Είσοδος σε τόπο για έρευνα, περιλαμβανομένης της διεξαγωγής αυτής.

Προσέλευση μελών της Αστυνομίας σε σκηνή διάπραξης αδικήματος.

Οχλαγωγίες και μαζικά επεισόδια βίας.

Ενημέρωση, οποτεδήποτε είναι εφικτό, αμέσως μετά την ενεργοποίηση της φορητής κάμερας, τόσο του προσώπου για το οποίο τέθηκε αυτή σε λειτουργία όσο και κάθε άλλου προσώπου που εισέρχεται στο πεδίο λήψης και καταγραφής του οπτικοακουστικού υλικού, ενόσω η φορητή κάμερα είναι σε λειτουργία.

Χρήση φορητών καμερών οι οποίες να εκπέμπουν φωτεινό σήμα, ώστε να καθίσταται οπτικά αντιληπτή η λειτουργία τους στο κοινό.

Αναφορά της ημέρας, της ώρας και του τόπου στον οποίο βρίσκεται το μέλος της Αστυνομίας το οποίο θέτει τη φορητή κάμερα σε λειτουργία αμέσως μετά την ενεργοποίησή της και αμέσως μετά τον τερματισμό της λειτουργίας της.

Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη, σε πρώτη φάση θα αγοραστούν πέραν των χιλίων καμερών σώματος οι οποίες θα διατεθούν σε αστυνομικούς της πρώτης γραμμής, δηλαδή τους ένστολους που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τον κόσμο. Αναμένεται ότι το κόστος του συστήματος θα ανέλθει γύρω στα €2 εκατ. αφού σ’ αυτό θα περιλαμβάνεται και το λογισμικό στο οποίο θα καταχωρούνται τα όσα θα καταγράφονται για να τυγχάνουν επεξεργασίας.Το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κινήθηκε γρήγορα μετά την ψήφιση του νόμου από τη Βουλή τον περασμένο Μάρτιο, ώστε οι κάμερες να είναι ένα ακόμα όπλο για πάταξη της παρανομίας και για να μην αμφισβητούνται ενέργειες αστυνομικών από πολίτες, αλλά και για να αποφευχθούν τυχόν κρούσματα αυθαιρεσίας αστυνομικών σε βάρος πολιτών.Οι τεχνικοί όροι της προσφοράς είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» έτοιμοι και σύντομα τα σχετικά έγγραφα θα αποσταλούν μέσω της συνηθισμένης διαδικασίας ώστε το έργο να προκηρυχθεί. Αναμένεται να ξεκαθαρίσει κατά πόσον η Αστυνομία θα προχωρήσει και με την προκήρυξη άλλης προσφοράς που θ’ αφορά γιλέκα στα οποία θα τοποθετούνται οι κάμερες ή αν θα εφαρμόζονται στα υφιστάμενα.Εκτιμάται ότι οι αστυνομικοί πριν κατέλθουν στους δρόμους με τις κάμερες στο στήθος θα εκπαιδευτούν κατάλληλα, ενώ είναι υποχρέωσή τους, που απορρέει από τη νομοθεσία, ότι πριν ενεργοποιηθεί η κάμερα θα προειδοποιείται ο πολίτης.Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, σε κατοπινό στάδιο η Αστυνομία θα προχωρήσει με την αγορά και άλλων καμερών ώστε να καλύπτουν όλους τους αστυνομικούς των τμημάτων που προβαίνουν σε ελέγχους ή που έρχονται σε επαφή με άτομα στο πλαίσιο ερευνών ή αντιμετώπισης εκδηλώσεων.Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Αστυνομία έχει δικαίωμα να τοποθετεί κάμερες και στα οχήματα της με ή χωρίς διακριτικά ώστε να καταγράφει τυχόν καταδίωξη, ή επεισόδια που συμβαίνουν σε δρόμους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η ενεργοποίηση φορητής κάμερας και η χρήση της για λήψη και καταγραφή ήχου και εικόνας επιτρέπεται μόνο κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις:Σύμφωνα με τη νομοθεσία, διεξαγωγή επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου, σημαίνει την κατάσταση η οποία εύλογα θεωρείται επικίνδυνη, έκρυθμη, απρόβλεπτη ή εύθραυστη, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τρομοκρατικό επεισόδιο, απαγωγή προσώπου, ένοπλη ληστεία, ανταλλαγή πυροβολισμών, η καταστολή ταραχών, η οχλαγωγία, τα μαζικά επεισόδια βίας, η εκτέλεση διαταγμάτων κ.ά.Πρόσθετα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, για να θεωρείται η λήψη και η καταγραφή υλικού από τις φορητές κάμερες σύννομη, πρέπει να τηρούνται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:Όσον αφορά στην καταστροφή του οπτικοακουστικού υλικού, αυτό θα γίνεται όταν διαπιστωθεί ότι αυτό δεν σχετίζεται και/ή δεν υποβοηθά τη διερεύνηση ή δίωξη οποιουδήποτε αδικήματος. Παράλληλα, τίθενται ασφαλιστικές δικλίδες ώστε σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτημα για διαφύλαξη του οπτικοακουστικού υλικού για αξιοποίησή του σε πολιτική δικαστική διαδικασία, αυτό θα διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το υλικό από κάμερα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποινικές ή πειθαρχικές διαδικασίες.