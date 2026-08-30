Αττική: Πώς δρούσε η αλβανίδα «οικιακή βοηθός» που άρπαζε χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένους

Ως οικιακή βοηθός, χρησιμοποιώντας μάλιστα ψευδή στοιχεία, παρουσιαζόταν στα υποψήφια θύματά της μια 32χρονη από την Αλβανία, η οποία κατ...

Ως οικιακή βοηθός, χρησιμοποιώντας μάλιστα ψευδή στοιχεία, παρουσιαζόταν στα υποψήφια θύματά της μια 32χρονη από την Αλβανία, η οποία κατάφερνε να κερδίζει την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια να τους κλέβει χρήματα και κοσμήματα.Μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους, η 32χρονη φέρεται να απέσπασε συνολικά 40.000 ευρώ από ηλικιωμένους σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή, οι οποίοι της είχαν ανοίξει την πόρτα του σπιτιού τους για να τους βοηθήσει.Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας γυναίκας που αναζητούσε μέσω διαδικτύου οικιακή βοηθό για λίγες ώρες την ημέρα, προκειμένου να φροντίζει τον σύζυγό της, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.«Έβαλα αγγελία στο διαδίκτυο καθώς έψαχνα μία οικιακή βοηθό για λίγες ώρες, να προσέχει τον σύζυγό μου που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Επικοινώνησε μαζί μου, κέρδισε αμέσως την εμπιστοσύνη μου, μου έδινε συμβουλές τι πρέπει να κάνω με την υγεία του και αποφάσισα να την προσλάβω», περιγράφει το θύμα.Μάλιστα, όπως αναφέρει, η 32χρονη της είχε πει ότι έχει ένα παιδί, ότι κατοικεί στον Γέρακα και ότι κατάγεται από την Ιταλία.