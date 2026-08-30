Κύπρος: Βυθίστηκε ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ σκάφος με 279 επιβάτες ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε στα ανοικτά της Κερύνειας στην κατεχόμενη Κύπρο, όταν επιβατηγό πλοίο της εταιρείας Filo Denizcilik βυθίστηκε, κάτω από...

Συναγερμός σήμανε στα ανοικτά της Κερύνειας στην κατεχόμενη Κύπρο, όταν επιβατηγό πλοίο της εταιρείας Filo Denizcilik βυθίστηκε, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες.Το επιβατηγό πλοίο βυθίστηκε περίπου τρία μίλια ανοικτά της Κερύνειας, ενώ στο πλοίο βρίσκονταν συνολικά 279 άτομα.Στε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Επί τόπου έσπευσαν σκάφη των κατοχικών δυνάμεων, ελικόπτερο και παρακείμενα πλοία. Στην περιοχή επικρατεί σφοδρή θαλασσοταραχή που δυσχεραίνει το έργο της διάσωσης και περισυλλογής των ναυαγών.Τα τουρκοκυπριακά μέσα μεταδίδουν ότι στο λιμάνι της Κερύνειας στήνεται υπαίθριο νοσοκομείο.