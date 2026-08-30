Νέα άγρια επίθεση στον ισλαμιστή Ερντογάν από το Ισραηλινό ΥΠΕΞ: «Είναι αντισημίτης, εισβάλλει σε γειτονικές χώρες και φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους»

Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπολύει με ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, σε απάντηση δηλώσεις του ...

Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπολύει με ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, σε απάντηση δηλώσεις του Τούρκου προέδρου που χαρακτήρισε τον Σιωνισμό γενοκτόνο και κατοχική ιδεολογία, που πρέπει να καταπολεμηθεί.Το ισραηλινό ΥΠΕΞ κατηγορεί τον Ερντογάν για αντισημιτισμό που «κάθε λίγες μέρες» υποκινείται εναντίον του εβραϊκού κράτους, «σε μια προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή από τις ενέργειές του εναντίον του ίδιου του λαού του και σε ολόκληρη την περιοχή».Τονίζει ακόμη ότι «ο Ερντογάν έχει καταστρέψει την δημοκρατία στην Τουρκία, έχει φυλακίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, έχει φιλοξενήσει και υποστηρίξει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και έχει εισβάλει σε γειτονικές χώρες».«Όπως και οι χειρότεροι αντισημίτες της Ιστορίας, ο Ερντογάν επιδιώκει να αποσπάσει την προσοχή από τις δικές του επαίσχυντες πράξεις, διαδίδοντας ψευδείς συκοφαντίες περί αιματοχυσίας» καταλήγει η ανακοίνωση.