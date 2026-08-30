Εκπληκτικό: Στην Είσοδο Της Βιβλιοθήκης Της Ιαπωνικής Βουλής Υπάρχει Επιγραφή Στα Ελληνικά – Δείτε Τι Γράφει!





«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ». Η πρόταση αυτή, η οποία είναι απόσπασμα από το Kατά Ιωάννην Ευαγγέλιον (Η΄-32, «καί γνώσεσθε τήν αλήθειαν καί ή αλήθεια ελευθερώσει υμάς»), αποτελεί το σήμα κατατεθέν της Βιβλιοθήκης της Ιαπωνικής Βουλής.Μάλιστα το καταστατικό του 1948 της Βιβλιοθήκης ξεκινάει: «Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Βουλής ιδρύεται πάνω στην πεποίθηση ότι η αλήθεια μας ελευθερώνει, και με σκοπό να συμβάλλει στη διεθνή ειρήνη και τον εκδημοκρατισμό της Ιαπωνίας όπως διακηρύττει το Σύνταγμά μας». Συντάκτης του ο Ιάπωνας βουλευτής και ιστορικός Γκόρο Χανί (Goro Ηani, 1901-1983), τότε πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Βιβλιοθήκης της Γερουσίας. Ο Χανί στη διάρκεια των σπουδών του στη Γερμανία είχε πρωτοδεί την επιγραφή «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ» στα γερμανικά στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ (Universität Freiburg).Η επιγραφή μπήκε στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης από τον πρώτο πρόεδρο της, τον βουλευτή Τοκουτζίρο Καναμόρι (Tokujiro Kanamori, 1886-1959).Η Βιβλιοθήκη της Ιαπωνικής Βουλής (National Diet Library), είναι η μόνη κρατική βιβλιοθήκη της Ιαπωνίας και ιδρύθηκε το 1948 με πρωταρχικό σκοπό την εξυπηρέτηση των Ιαπώνων βουλευτών σε θέματα δημόσιας διοίκησης. Η κεντρική βιβλιοθήκη βρίσκεται στο Τόκιο, στο Ναγκάτα-τσό (Nagata-cho).Ως κρατική βιβλιοθήκη έχει όλα τα βιβλία που εκδίδονται στην Ιαπωνία και επίσης ειδικές συλλογές όπως σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ιαπωνίας, νόμοι, πρακτικά και συνταγματικό δίκαιο, επιστήμη και τεχνολογία, χάρτες, ξένες εκδόσεις σχετικές με την Ιαπωνία κ.α. Επίσης περιέχει συλλογή με σπάνια βιβλία και υλικό από την εποχή του Έντο και νωρίτερα.Σήμερα, είκοσι αιώνες μετά από τη συγγραφή της στην ελληνική γλώσσα, αυτή η φράση συνεχίζει να υπενθυμίζει στους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης της Ιαπωνικής Βουλής τη σπουδαιότητα της γνώσης της αλήθειας…