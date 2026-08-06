Βάρκιζα: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ τη δράση θηλυκής συμμορίας διαρρηκτών

Μεθοδικά και εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ιδιοκτητών λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, διαρρήκτες δρουν ακόμη και μέρα μεσημέρι. Βίντε...









Σε βίντεο ντοκουμέντο , καταγράφεται η στιγμή που τρεις γυναίκες επιχειρούν να εισβάλλουν σε σπίτι στη Βάρκιζα. Για να διαπιστώσουν αν βρίσκεται κάποιος μέσα, χτυπούν πρώτα τα κουδούνια.









Μεθοδικά και εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ιδιοκτητών λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, διαρρήκτες δρουν ακόμη και μέρα μεσημέρι. Βίντεο-ντοκουμέντα που εξασφάλισε το Mega καταγράφουν καρέ-καρέ τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν τους στόχους τους και στη συνέχεια περνούν στη δράση. ΒάρκιζαΜόλις βεβαιωθούν ότι οι ένοικοι απουσιάζουν σε διακοπές ή στην εργασία τους, παραβιάζουν την κλειδαριά και μέσα σε 15 λεπτά αρπάζουν ό,τι βρίσκουν. Την ίδια τακτική επιχείρησαν να εφαρμόσουν και σε διπλανά σπίτια.Οι διαρρήξεις την περίοδο του καλοκαιριού αυξάνονται σημαντικά. Οι επίδοξοι κακοποιοί χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους αλλά και πιο κοινές πρακτικές, όπως την τοποθέτηση σημαδιών κοντά στις πόρτες ή την παρακολούθηση των social media, ώστε να εξακριβώσουν πότε κάποιος λείπει για μέρες από το σπίτι ή την επιχείρησή του.Από την πλευρά τους, οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί, καθώς οι επιτήδειοι καραδοκούν. Παράλληλα, οι κάτοικοι ζητούν να αυξηθούν οι περιπολίες στις γειτονιές της Αθήνας, όπου η εγκληματικότητα ανθεί ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι λείπουν σε διακοπές και οι διαρρήκτες βρίσκουν ελεύθερο πεδίο.