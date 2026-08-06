Χιροσίμα 1945... ο Χίτλερ είχε φτιάξει πρώτος την ατομική βόμβα και για λίγο δεν πρόλαβε τους Αμερικάνους να την ρίξει... (ευτυχώς)









EΥΤΥΧΩΣ ΔΗΛΆΔΗ ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΣΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΥ...ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1945 ΕΠΕΣΕ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΣΤΗ ΧΙΡΟΣΙΜΑ... ΚΙ ΕΠ ΕΥΚΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ:Ο Hitler πιστεύεται ότι βρίσκονταν κοντά στην δημιουργία ατομικής βόμβας, η ρίψη της οποίας σαν σήμερα από τους Αμερικανούς, σήμανε λίγο μετά το τέλος του 2ου Π.Π.Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από τον φάκελο "έρευνες για την ατομική βόμβα του Hitler", Ρώσοι αιχμάλωτοι πολέμου έγιναν πειραματόζωα σε τεστ για την αποτελεσματικότητα της ατομικής βόμβας.Έγγραφα που φέρνει στην δημοσιότητα το γερμανικό κανάλι ZDF, καθώς και στοιχεία από την Ρωσία και τις ΗΠΑ αποδεικνύουν πως η Γερμανία βρέθηκε μία ανάσα από την κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμβας.Το πυρηνικό πρόγραμμα της Γερμανία "έτρεχε" ο στρατηγός Hans Kammler στον οποίο παραδόθηκαν 175.000 τρόφιμοι στρατοπέδων συγκέντρωσης για την κατασκευή εργοστασίων παραγωγής πυραύλων και μυστικών πυρηνικών αποθηκών.Η κοιλάδα Jonas στην Thuringia της Ανατολικής Γερμανίας ήταν ο χώρος όπου λάμβαναν μέρος τα μυστικά πυρηνικά και διαστημικά προγράμματα των Nazi, τα οποία ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 1945, μόλις στην τελευταία χρονιά του πολέμου.Σύμφωνα με την φημολογία που αναπτύχθηκε μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αμερικανοί, βρήκαν στην Thuringia, μέσα σε μυστικά τούνελ, μία μισοτελειωμένη ατομική βόμβα και τον πύραυλο που θα την κουβαλούσε.Ρωσικά έγγραφα κάνουν λόγω για δύο μυστικές πυρηνικές δοκιμές στην Thuringia, ενώ η μισοτελειωμένη ατομική βόμβα είχε διάμετρο 1,5 μέτρο.Παραμένει άγνωστο που βρήκαν οι Γερμανοί το ουράνιο που χρειάζονταν για την ατομική βόμβα.