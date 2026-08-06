Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεν αποδέχεται το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν έχει εγκρίνει το σχέδιο για τη Γάζα που προωθεί η Ουάσινγκτον. Η ισραηλινή πλευρά έχ...

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν έχει εγκρίνει το σχέδιο για τη Γάζα που προωθεί η Ουάσινγκτον. Η ισραηλινή πλευρά έχει ήδη διαβιβάσει τις παρατηρήσεις της, παρά τις διαβεβαιώσεις που έλαβε για τη σύνδεση της αποχώρησης των στρατευμάτων με τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις επαφές με την ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ.«Θεωρούσαν ότι μπορούσαν να επιτύχουν τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Εξετάζουμε αυτή τη δυνατότητα. Μας έστειλαν ένα σχέδιο, το οποίο δεν έχουμε δεχθεί: δεν είναι το δικό μας σχέδιο. Τους διαβιβάσαμε τα σχόλιά μας», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.Οι εγγυήσεις προς το ΙσραήλΟ Νετανιάχου συναντήθηκε τη Δευτέρα με το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έχει αναλάβει την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου για τη Γάζα.Κατά τη συνάντηση, η ισραηλινή πλευρά έλαβε εγγυήσεις ότι ο στρατός δεν θα εγκαταλείψει τις θέσεις που διατηρεί σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 60% του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας.Η Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποδέχεται συμφωνία που παρουσιάστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.Με βάση την εκδοχή που δημοσιοποιήθηκε από το «Συμβούλιο Ειρήνης», η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και από τις δύο πλευρές.Περιλαμβάνει επίσης τον αφοπλισμό της Χαμάς, σε συνδυασμό με σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος διεκδικεί νέα θητεία στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, βρίσκεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις από τους ακροδεξιούς εταίρους του κυβερνητικού συνασπισμού.Οι σύμμαχοί του έχουν καταγγείλει τη συμφωνία και ζητούν να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία στο κυβερνητικό σχήμα, με στόχο την επίσημη απόρριψή της.