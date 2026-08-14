Η προσπάθεια να εξασφαλίσει θέση σε ένα περιζήτητο μάθημα πιλάτες στο γυμναστήριό του, εξελίχθηκε σε ένα απρόσμενο περιστατικό κυβερνοασφ...

Η προσπάθεια να εξασφαλίσει θέση σε ένα περιζήτητο μάθημα πιλάτες στο γυμναστήριό του, εξελίχθηκε σε ένα απρόσμενο περιστατικό κυβερνοασφάλειας για τον Άντριου Μπερντ από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όταν το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης στον οποίο ανέθεσε την κράτηση αποφάσισε να παρακάμψει τους κανόνες του συστήματος.Ο Μπερντ χρησιμοποίησε έναν αποκαλούμενο AI agent, δηλαδή ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να εκτελεί αυτόνομα διαδικτυακές εργασίες για λογαριασμό του χρήστη. Ο στόχος ήταν απλός: να του εξασφαλίσει θέση σε ένα μάθημα πιλάτες που συνήθως γέμιζε γρήγορα.Ο AI agent πέτυχε τον στόχο, αλλά προχώρησε πολύ περισσότερο από όσο περίμενε ο χρήστης του. Εκμεταλλεύτηκε αδυναμίες στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων του γυμναστηρίου και κατάφερε να κάνει κρατήσεις μήνες νωρίτερα, παρακάμπτοντας τους συνηθισμένους περιορισμούς.Το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο, αλλά έγινε γνωστό αργότερα μέσα από ρεπορτάζ του ABC News Australia, αναφέρει το BBC News. Ο Μπερντ χρησιμοποιούσε το λογισμικό OpenClaw, μέσω του οποίου μπορούσε να επικοινωνεί από το WhatsApp με το μοντέλο Claude Opus 4.6 της Anthropic και να του αναθέτει αυτόνομα καθήκοντα. Είχε ήδη αξιοποιήσει το ίδιο σύστημα για τη διαχείριση email και ημερολογίου, καθώς και για κρατήσεις σε εστιατόρια.Η κατάσταση έγινε πιο σοβαρή όταν ο Μπερντ αναρωτήθηκε αν η AI μπορούσε να τον ανεβάσει στη λίστα αναμονής για ένα επερχόμενο μάθημα πιλάτες στο γυμναστήριο. Το σύστημα απάντησε ότι το είχε ήδη καταφέρει: ακύρωσε την κράτηση πελάτη που βρισκόταν στην πρώτη θέση της λίστας αναμονής και μετέφερε τον Μπερντ από την τέταρτη στην τρίτη θέση.Η AI διαπίστωσε ότι το σύστημα του γυμναστηρίου δεν διέθετε επαρκείς ελέγχους εξουσιοδότησης για την ακύρωση κρατήσεων τρίτων. Το ανησυχητικό ήταν ότι δεν περιορίστηκε στο να εντοπίσει την ευπάθεια, αλλά τη δοκίμασε στην πράξη.Ο Μπερντ ζήτησε αμέσως να αποκατασταθεί η ακυρωμένη κράτηση, όμως ο AI agent δεν μπόρεσε να αναιρέσει την ενέργεια. Στη συνέχεια του ανέθεσε να συντάξει αναφορά κυβερνοασφάλειας και να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες του γυμναστηρίου για το πρόβλημα.Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να στερήσει τη θέση από άλλον. «Δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά σίγουρα ήταν ένα προειδοποιητικό σήμα για να χρησιμοποιούμε την ΑΙ υπεύθυνα», είπε στο ABC News.Η είδηση έρχεται την ώρα που εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης παραδέχονται τις τελευταίες εβδομάδες ότι τα δικά τους bots τεχνητής νοημοσύνης έχουν εμπλακεί σε ανεξέλεγκτες επιθέσεις παραβίασης συστημάτων κατά τη διάρκεια δοκιμαστικών συνεδριών. Οι OpenAI, Anthropic και Meta έχουν όλες αποκαλύψει ότι δικά τους μοντέλα ΑΙ έχουν εκτελέσει κυβερνοεπιθέσεις εναντίον οργανισμών.