Red Code και για τον Δεκαπενταύγουστο... Ποιες περιοχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή!

Ισχυροί άνεμοι θα πνέουν και αύριο, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχές τη...



Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.



Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Ισχυροί άνεμοι θα πνέουν και αύριο, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχές της χώρας, με την Πολιτική Προστασία να θέτει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code περιφέρειες της χώρας.Συγκεκριμένα, για αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, οι ακόλουθες περιοχές:H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας της Περιφέρειας ΠελοποννήσουΟι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής ΕλλάδαςΟι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΗ Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΗ Περιφέρεια Νότιου ΑιγαίουΗ Περιφέρεια ΚρήτηςΗ Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και το Άγιον Όρος της Περιφέρειας Κεντρικής ΜακεδονίαςΟι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) καθώς σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).