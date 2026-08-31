Αργυρούπολη: 46χρονος καταγγέλλει ότι προσπάθησαν να τον απαγάγουν – Δέχτηκε σφαίρα στον ώμο

Επίθεση με σκοπό την απαγωγή κατήγγειλε στις Αρχές ότι δέχθηκε ένας 46χρονος ο οποίος και τραυματίστηκε στον ώμο από πυροβολισμό. Όλα συν...

Επίθεση με σκοπό την απαγωγή κατήγγειλε στις Αρχές ότι δέχθηκε ένας 46χρονος ο οποίος και τραυματίστηκε στον ώμο από πυροβολισμό. Όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής (30.08.2026) στην Αργυρούπολη, όταν τέσσερα άτομα φέρονται να προσπάθησαν να τον βάλουν με τη βία σε αυτοκίνητο, σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος ανέφερε στην κατάθεσή του.Όπως προκύπτει από την καταγγελία του 46χρονου, όταν αντιστάθηκε στην προσπάθεια απαγωγής, ένας από τους δράστες τον πυροβόλησε στον ώμο. Ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα στην οδό Γραβιάς. Ο 46χρονος, που κατάγεται από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, υποστηρίζει ότι τέσσερα άγνωστα άτομα τον πλησίασαν και επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν διά της βίας σε Ι.Χ. αυτοκίνητο.Σύμφωνα με την περιγραφή του, την ώρα που οι δράστες αποχωρούσαν από το σημείο, ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε στον ώμο, προκαλώντας του διαμπερές τραύμα. Ο ίδιος μετέβη με δικό του μέσο στο νοσοκομείο, όπου παραμένει εκτός κινδύνου, περιγράφοντας τα γεγονότα τόσο στους γιατρούς όσο και στις Αρχές.Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να εξακριβωθεί αν τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν όπως τα έχει περιγράψει ο 46χρονος.