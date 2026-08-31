Είναι τρομοκρατημένοι... Τούρκοι αναλυτές: Η Ελλάδα με την «Ασπίδα του Αχιλλέα» γίνεται συνένοχη στη γενοκτονία του Ισραήλ

Στο στόχαστρο των τουρκικών ΜΜΕ βρίσκεται η συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», με την Άγκυρα να επιχειρεί να αποδώσ...

Στο στόχαστρο των τουρκικών ΜΜΕ βρίσκεται η συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», με την Άγκυρα να επιχειρεί να αποδώσει στο νέο σύστημα αεράμυνας επιθετική στόχευση έναντι της Τουρκίας.Σε τηλεοπτική της εκπομπή, η παρουσιάστρια του τουρκικού δικτύου Haber Global αναφέρθηκε στην επικείμενη συμφωνία Αθήνας και Τελ Αβίβ, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα θα ενισχύσει την αντιαεροπορική ικανότητα της Ελλάδας απέναντι σε πιθανές απειλές που, όπως ανέφερε, προέρχονται από την Τουρκία και το Ιράν.Η ίδια συνέδεσε τη συμφωνία με τον ευρύτερο ελληνικό σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας, διερωτώμενη ωστόσο ποιος είναι ο «πραγματικός στόχος» της συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ.«Το γεγονός ότι η Ελλάδα συνεργάζεται με το Ισραήλ σημαίνει ότι θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα και ότι θα αναπτυχθούν συστήματα αεράμυνας. Για ποιο λόγο όλα αυτά;» ανέφερε χαρακτηριστικά.Στη συνέχεια, στρατιωτικός αναλυτής που φιλοξενήθηκε στην εκπομπή χαρακτήρισε την εξέλιξη «ύπουλη σχεδίαση», επιχειρώντας να εξηγήσει, όπως είπε, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό πίσω από την «Ασπίδα του Αχιλλέα».«Πρέπει να εξετάσουμε πόσο τεχνικά εφικτά είναι όλα αυτά και να μπούμε λίγο περισσότερο στις λεπτομέρειες», ανέφερε.Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη αντιαεροπορικών πυραύλων σε συγκεκριμένα σημεία στην Κύπρο, αλλά και στο Αιγαίο.Ο ίδιος υποστήριξε ότι, σε περίπτωση μελλοντικής σύγκρουσης με την Τουρκία, τα συστήματα αυτά θα μπορούσαν να παρέχουν προστασία απέναντι σε απειλές από αέρος και θάλασσα.«Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, ο στόχος είναι να τοποθετηθούν αντιαεροπορικοί πύραυλοι σε συγκεκριμένα σημεία τόσο στην Κύπρο όσο και στη θάλασσα των Νήσων (Αιγαίο), ώστε, σε περίπτωση μιας πιθανής μελλοντικής επίθεσης εναντίον της Τουρκίας, να υπάρχει αντιαεροπορική προστασία απέναντι σε απειλές που θα προέρχονται από αέρος και από τη θάλασσα», ανέφερε.Και κατέληξε, αποδίδοντας ευθέως στην Ελλάδα και το Ισραήλ αυτή την πρόθεση: «Να το πω ξεκάθαρα: αυτή είναι η πρόθεσή τους».«Το Ισραήλ θέλει κυριαρχικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο – Επιχειρεί να καταστήσει την Ελλάδα συνένοχη»Συνεχίζονται οι αναφορές των τουρκικών ΜΜΕ στη συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», με Τούρκους αναλυτές να επιχειρούν να εντάξουν την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών σε έναν ευρύτερο γεωπολιτικό σχεδιασμό του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο.Μιλώντας σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο απόστρατος συνταγματάρχης Τσαγλάρ Οζέρ υποστήριξε αρχικά ότι η Ελλάδα «ξοδεύει χρήματα άσκοπα», σχολιάζοντας την απόφαση για την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας.Αναφερόμενος στην ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα», υποστήριξε ότι η επιλογή της δεν είναι τυχαία, αλλά επιχειρεί να προσδώσει ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα στη συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ, σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία.Στη συνέχεια, ο Τούρκος αναλυτής συνέδεσε την αμυντική συνεργασία με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον ρόλο του Ισραήλ στην περιοχή.Όπως υποστήριξε, το Ισραήλ αναζητά πλέον νέους εταίρους στην περιοχή, καθώς, κατά την εκτίμησή του, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα «τουρκικό τείχος».«Το Ισραήλ θέλει να αποκτήσει κυριαρχικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και, μακροπρόθεσμα, να βάλει χέρι στους ενεργειακούς πόρους της περιοχής», ανέφερε.Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ισραήλ επιδιώκει να επεκτείνει την επιρροή του προς την Ανατολική Μεσόγειο, παραλληλίζοντας τον σχεδιασμό αυτό με την παρουσία και τις κινήσεις του στη Συρία, στα Υψώματα του Γκολάν και στον νότιο Λίβανο.Στο πλαίσιο αυτό, συνέδεσε ευθέως τη συνεργασία με την Ελλάδα και την «Ασπίδα του Αχιλλέα» με την ισραηλινή στρατηγική.«Αν το Ισραήλ επιδιώξει κάτι τέτοιο, τότε θα προσπαθήσει με κάποιον τρόπο να κάνει και την Ελλάδα συνένοχη σε αυτή τη γενοκτονία και να δημιουργήσει μια συμμαχία μαζί της», υποστήριξε, αναφερόμενος στις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα.