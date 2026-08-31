Τι πιστεύουν οι απέναντι... Δημοσκόπηση: Το 42% των Τούρκων λέει ότι είναι πιθανή μια στρατιωτική σύγκρουση με το Ισραήλ

Ένα μεγάλο ποσοστό των Τούρκων πολιτών που φθάνει το 42,4%, πιστεύει ότι μια στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ είναι πιθα...

Ένα μεγάλο ποσοστό των Τούρκων πολιτών που φθάνει το 42,4%, πιστεύει ότι μια στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ είναι πιθανή στο εγγύς μέλλον, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της IstanPol.Το 30,8% των ερωτηθέντων διαφωνεί με αυτή τη δήλωση, ενώ ένα άλλο 27% δυσκολεύτηκε να απαντήσει ή δεν είχε σαφή άποψη.Η έρευνα, με τίτλο «Η μεταβαλλόμενη ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και οι αντιλήψεις για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας», διεξήχθη σε δείγμα 1.773 ερωτηθέντων σε 21 επαρχίες και 57 περιφέρειες της Τουρκίας από τις 22 έως τις 29 Ιουνίου 2026.Οι μεγαλύτερες ανησυχίες αφορούν τους υποστηρικτές του MHPΟι στάσεις απέναντι στην πιθανότητα στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ισραήλ διέφεραν σημαντικά ανάλογα με τις πολιτικές προτιμήσεις.Μεταξύ των υποστηρικτών του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (MHP), το 62,5% συμφώνησε με τη δήλωση—το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων.Μεταξύ των ψηφοφόρων του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), το 49,7% δέχτηκε την πιθανότητα σύγκρουσης, ενώ μεταξύ των υποστηρικτών του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), το ποσοστό ήταν 42,8%.Οι ψηφοφόροι του Καλού Κόμματος (IYI) ήταν οι λιγότερο πιθανό να δουν σύγκρουση—29,5%.Ωστόσο, το 47,2% των υποστηρικτών του IYI διαφώνησε με τη δήλωση—το υψηλότερο ποσοστό διαφωνίας μεταξύ των μεγάλων κομμάτων.Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι το 41,2% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ είναι ωφέλιμη για τους Παλαιστίνιους, ενώ το 36,7% έχει την αντίθετη άποψη.Μεταξύ των υποστηρικτών του MHP, το ποσοστό όσων συμφωνούν με αυτή τη δήλωση φτάνει το 67,8%, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του CHP είναι μόνο 31,4%.Η αξιοπιστία του ΝΑΤΟ μειώνεται σε σενάριο σύγκρουσης με το ΙσραήλΣυνολικά, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων —64,3%— πιστεύει ότι η ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ συμβάλλει στην ασφάλεια της χώρας. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη ότι το ΝΑΤΟ θα προστατεύσει πραγματικά την Τουρκία σε περίπτωση επίθεσης είναι σημαντικά χαμηλότερη —43,1%.Όσον αφορά τη συγκεκριμένη κρίση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, η εμπιστοσύνη στην υποστήριξη του ΝΑΤΟ μειώνεται ακόμη περισσότερο —στο 40,2%.Αυτά τα στοιχεία συμφωνούν με τα αποτελέσματα μιας άλλης δημοσκόπησης της MetroPOLL που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο. Σύμφωνα με αυτήν, μόνο το 28,1% των Τούρκων πολιτών πιστεύει ότι το ΝΑΤΟ θα υποστήριζε τη χώρα σε περίπτωση σύγκρουσης με το Ισραήλ, ενώ το 62,9% δεν πιστεύει.Η δημοσκόπηση διεξήχθη εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη στρατιωτική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στη Συρία.Οι ισραηλινές αρχές ισχυρίστηκαν ότι οι επιδρομές είχαν ως στόχο να αποτρέψουν την ενίσχυση της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας κοντά στα ισραηλινά σύνορα. Σύροι και Τούρκοι αξιωματούχοι απέρριψαν αυτή την εξήγηση.Η αρνητική στάση απέναντι στο Ισραήλ παραμένει υψηλήΟ σκεπτικισμός της τουρκικής κοινωνίας απέναντι στο Ισραήλ έχει καταγραφεί επανειλημμένα και σε άλλες μελέτες.Μια έρευνα της Pew Research που διεξήχθη από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2025 διαπίστωσε ότι το 93% των Τούρκων ενηλίκων είχε αρνητικές απόψεις για το Ισραήλ. Αυτό ήταν το υψηλότερο επίπεδο αρνητικών απόψεων μεταξύ των 24 χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Δείκτη Ισραηλινής Κοινωνίας τον Δεκέμβριο του 2025, το ισραηλινό κοινό θεωρεί την Τουρκία τη δεύτερη πιο απειλητική χώρα για το Ισραήλ, μετά το Ιράν.Οι περισσότεροι Τούρκοι θεωρούν άδικες τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο ΙράνΜία από τις πιο έντονες συναινέσεις στη νέα μελέτη ήταν η στάση απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν.Το πενήντα έξι τοις εκατό (56%) των ερωτηθέντων συμφώνησε με τη δήλωση ότι η επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ήταν μια «άδικη πράξη επιθετικότητας».Το ποσοστό όσων συμφώνησαν ξεπέρασε το 56% μεταξύ των υποστηρικτών όλων των μεγάλων πολιτικών κομμάτων, από το AKP μέχρι το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM).Οι απόψεις διίσταντο σχετικά με το παραδεκτό της στρατιωτικής επέμβασης για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Συνολικά, μόνο το 34,1% των ερωτηθέντων υποστήριξε αυτή τη θέση.Μεταξύ των υποστηρικτών του MHP, το ποσοστό αυτό έφτασε το 53,5%, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του IYI ​​ήταν μόνο το 20,4%.Όταν ρωτήθηκε ποιος κέρδισε τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, το 37,9% κατονόμασε το Ιράν, το 13,6% κατονόμασε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το 24,4% είπε ότι και οι δύο πλευρές κέρδισαν εξίσου και το 24,2% δεν μπόρεσε να απαντήσει.Εν τω μεταξύ, το 46,4% των ερωτηθέντων θεώρησε επιτυχημένη την πολιτική της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.Η εμπιστοσύνη ότι το Ιράν αποτελεί περιφερειακή απειλή για την Τουρκία παραμένει σχετικά χαμηλή, με το 33,2% των ερωτηθέντων να έχει αυτή την άποψη.Moskovskiy komsomolets