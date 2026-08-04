Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία: 4 νεκροί και 95 τραυματίες – Ανάμεσα στα θύματα μητέρα και η 4χρονη κόρη της

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 95 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο ...



26 τραυματίες στο Κραματόρσκ



Οι επιθέσεις στο Κραματόρσκ είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 26 άνθρωποι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν. Ζημιές υπέστησαν επίσης 37 πολυώροφα κτίρια, τρεις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και μία εγκατάσταση υποδομών.



Στην ευρύτερη περιφέρεια του Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν.



Τη νύχτα προς την Τετάρτη, η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 163 drones εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 132 από αυτά πάνω από το βόρειο, νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας. Πλήγματα καταγράφηκαν σε 18 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια καταρριφθέντων drones έπεσαν σε άλλες τρεις.





Νεκρές μητέρα και η 4χρονη κόρη της



Ιδιαίτερα βαρύ ήταν το πλήγμα στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 28 επιθέσεις μέσα σε μία ημέρα. Ανάμεσα στα θύματα ήταν η 39χρονη βοηθός φαρμακοποιού Ολένα και η μόλις τεσσάρων ετών κόρη της, Ζάνα, οι οποίες σκοτώθηκαν από ρωσικό drone. Ακόμη 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν.



Στην περιφέρεια της Χερσώνας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 12 τραυματίστηκαν, ενώ στο Χάρκοβο αναφέρθηκαν 23 τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά.



Στη Ζαπορίζια, εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 935 επιθέσεις εναντίον 47 οικισμών μέσα σε ένα 24ωρο.



Άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 95 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, ενώ στο Κραματόρσκ οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον διασωστών που επιχειρούσαν μετά από προηγούμενο πλήγμα.Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, στις 25 Αυγούστου οι διασώστες βρίσκονταν στο σημείο όπου είχε προηγηθεί ρωσική επίθεση σε εννιαώροφη πολυκατοικία, όταν ένα ρωσικό FPV drone έπληξε θωρακισμένο ασθενοφόρο της Κρατικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών.Το όχημα υπέστη ζημιές, ωστόσο κανένα μέλος του προσωπικού δεν τραυματίστηκε. Η ουκρανική υπηρεσία χαρακτήρισε το περιστατικό επίθεση τύπου «double tap», δηλαδή δεύτερο πλήγμα στο ίδιο σημείο ενώ βρίσκονται ήδη εκεί οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.Πρόκειται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, για τη δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα που ρωσικές δυνάμεις στοχοθετούν διασώστες εν ώρα καθήκοντος.