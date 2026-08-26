Συνεχίζονται οι απάτες με SMS για δήθεν κλήσεις της Τροχαίας – Πώς να τις αναγνωρίσετε και τι πρέπει να κάνετε

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι απάτες με SMS για κλήσεις της Τροχαίας, με τους επιτήδειους να στέλνουν μηνύματα σε ανυποψίαστους πολίτε...



Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτεςΎποπτος Αποστολέας & Σύνδεσμος: Οι πολίτες λαμβάνουν SMS που εμφανίζεται ως “ΤΡΟΧΑΙΑ”, το οποίο εμπεριέχει συντόμευση συνδέσμου (π.χ. http://bit.ly…).

Πλαστή Ιστοσελίδα (Fake http://gov.gr): Ο σύνδεσμος οδηγεί σε ιστοσελίδα που μιμείται την εμφάνιση της πύλης http://gov.gr και φέρει λογότυπα της ΕΛ.ΑΣ., αλλά η διεύθυνση URL είναι ΨΕΥΤΙΚΗ (π.χ. http://govss-gr.lol αντί για το επίσημο .gov.gr).



Ψυχολογική Πίεση: Χρησιμοποιούν μηνύματα όπως “Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για να επωφεληθείτε από την έκπτωση 50%”, ώστε να σας ωθήσουν σε βιαστικές κινήσεις χωρίς να ελέγξετε την εγκυρότητα.



Τι πρέπει να κάνετε: ΜΗΝ πατάτε σε συνδέσμους (links) που περιέχονται σε τέτοια μηνύματα.

ΜΗΝ καταχωρίζετε προσωπικά στοιχεία, αριθμούς κυκλοφορίας, κωδικούς e-banking ή στοιχεία τραπεζικών καρτών.



ΕΛΕΓΧΕΤΕ πάντα τη γραμμή διεύθυνσης (URL) του πλοηγού σας.



Αν έχετε ήδη καταχωρίσει στοιχεία ή στοιχεία κάρτας:Επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με την τράπεζά σας για την ακύρωση της κάρτας και το μπλοκάρισμα τυχόν συναλλαγών.



Ενημερώστε την Ελληνική Αστυνομία ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Τηλέφωνο: 11188 ή E-mail: ccu@cybercrimeunit.gov.gr





