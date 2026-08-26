Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ των Ευζώνων: Τι θέλει να «πει» ο τσολιάς όταν χτυπάει το όπλο του στο έδαφος;









Επί της ουσίας και με δεδομένο πως ο τσολιάς που είναι σε υπηρεσία δεν μπορεί να μιλήσει, το χτύπημα του όπλου στο έδαφος είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Ένας σημάδι πως κάτι ή κάποιος τον ενοχλεί.Ο στόχος διπλός. Αν πρόκειται για κάποιον ενοχλητικό υπάρχει πιθανότητα να τρομάξει και να φύγει. Αν δεν φύγει τότε ο επόπτης -που έχει ακούσει το χτύπημα του όπλου στο έδαφος- σπεύδει να βοηθήσει και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.Σύμφωνα με τους ίδιους του Εύζωνες από τους πιο ενοχλητικούς τουρίστες είναι οι Κινέζοι, οι πιο «ήσυχοι» οι Ευρωπαίοι, ενώ τον μεγαλύτερο σεβασμό δείχνουν οι Ιάπωνες.Οι επόπτες είναι επιφορτισμένοι με το να προσέχουν τι κάνουν όσοι πλησιάζουν τους Εύζωνες. Απαγορεύουν τις απρεπείς χειρονομίες, το προκλητικό ντύσιμο, τα γυαλιά ηλίου, τα καπέλα, τα χέρια στις τσέπες και τις… σέλφι.Όλα αυτά αρκεί να τα δουν βέβαια. Αν δεν τα δουν τότε ο τσολιάς θα χτυπήσει το όπλο του στο έδαφοςΠάντως, έκτος από τους ενοχλητικούς τουρίστες το χτύπημα του όπλου στο έδαφος σημαίνει και άλλα πράγματα. Μπορεί να «δείχνει» από μια μικρή ενόχληση ή αδιαθεσία μέχρι την παρουσία κάποιου αδέσποτου σκύλου, που εμποδίζει τον βηματισμό.Όταν ο επόπτης δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που ενοχλεί τον Εύζωνα, τον πλησιάζει, στέκεται μπροστά του και αναλαμβάνει με καίριες ερωτήσεις, πάντα χαμηλόφωνα, να «εκμαιεύσει» το πρόβλημα. Η επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών σε αυτά τα έκτακτα περιστατικά γίνεται συνθηματικά με νεύματα των ματιών.