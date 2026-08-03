3 Αυγούστου 1989: Πέφτει στη Σάμο αεροπλάνο της Ολυμπιακής και στέλνει στον θάνατο 34 ανθρώπους

1989: Ένα Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπορίας πέφτει στη Σάμο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 34 επιβαίνοντες. Το αεροσκάφος ε...

1989: Ένα Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπορίας πέφτει στη Σάμο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 34 επιβαίνοντες.















Το αεροσκάφος εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Σάμος-Κως και συγκρούστηκε στο βουνό Κέρκης που είναι το υψηλότερο της Σάμου και από τα υψηλότερα του Αιγαίου λίγο πριν την προγραμματισμένη προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του νησιού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 31 επιβάτες και τα 3 μέλη του πληρώματος, συνολικά 34 άνθρωποι, χωρίς να διασωθεί κανείς.







