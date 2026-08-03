Οι Τούρκοι «τρέμουν» τη συμμαχία Ισραήλ-Κύπρου και συνδέουν το Κυπριακό με τη Συρία

Η Τουρκία επικαιροποιεί σχολαστικά τη στάση στρατιωτικής της ετοιμότητας για να διασφαλίσει την «ασφάλεια» της Τουρκίας και του αποσχιστι...



«Η στρατιωτική ετοιμότητα επικαιροποιείται σχολαστικά»: Γκιουλέρ



«Φροντίζοντας να διατηρηθούν οι ευαίσθητες ισορροπίες στο νησί, η στάση στρατιωτικής μας ετοιμότητας που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου επικαιροποιείται σχολαστικά», δήλωσε ο Γκιουλέρ απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Χασάν Οζτούρκμεν.



Ο Οζτούρκμεν είχε ρωτήσει πώς θα απαντήσει η Τουρκία στην εξελισσόμενη αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ, στην αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ, Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και αν έχουν εντοπιστεί ισραηλινές πρωτοβουλίες που απειλούν την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας μέσω της Συρίας.



Ο Γκιουλέρ δήλωσε ότι η Τουρκία αναλύει προσεκτικά τις εξελίξεις στο νησί και στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του Ισραήλ στην «ελληνοκυπριακή διοίκηση» και των πιθανών επιπτώσεών τους, ενώ συνεχίζουν να λαμβάνονται τα αναγκαία στρατιωτικά και πολιτικά μέτρα έναντι κάθε είδους πιθανής απειλής.



Υπό στενή παρακολούθηση οι κινήσεις του Ισραήλ στη νότια Συρία



Ο Γκιουλέρ δήλωσε ότι η Τουρκία διατηρεί στενό συντονισμό και διάλογο με τη συριακή κυβέρνηση εντός ενός πλαισίου διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και της περιφερειακής σταθερότητας.



«Η προσέγγιση του Ισραήλ που αποσκοπεί στην κλιμάκωση της έντασης στη νότια Συρία κατά τρόπο αντίθετο προς τη Συμφωνία του 1974, καθώς και οι παράνομες ενέργειές του, παρακολουθούνται στενά, και κάθε αναγκαίο μέτρο που αφορά την ασφάλειά μας λαμβάνεται εγκαίρως και πλήρως», δήλωσε.



Η στροφή του ΝΑΤΟ και η Μαύρη Θάλασσα



Αναφερόμενος στην τροχιά του ΝΑΤΟ, ο Γκιουλέρ υπενθύμισε την εστίαση της συμμαχίας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο σε επιχειρήσεις εκτός περιοχής ευθύνης, τη διαχείριση κρίσεων και τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη, και δήλωσε ότι η στροφή της Ουάσιγκτον προς την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού βάσει της Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας του 2025 και η μείωση των συμβατικών της δυνάμεων στην Ευρώπη απαιτούν από τους Ευρωπαίους συμμάχους και τον Καναδά να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη.



«Η Τουρκία, στο πλαίσιο της αρχής της περιφερειακής ιδιοκτησίας, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα μαζί με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, Βουλγαρία και Ρουμανία, για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Μαύρη Θάλασσα και παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για μια δίκαιη, διαρκή και έντιμη ειρήνη στην Ουκρανία μέσω ειλικρινούς διαλόγου με όλα τα μέρη», δήλωσε.



Η απάντηση έρχεται εν μέσω αυξημένων ευαισθησιών στις θαλάσσιες περιοχές της Τουρκίας.



Η Άγκυρα ανέλαβε αυτή την εβδομάδα την αστυνόμευση του εναέριου χώρου της Βαλτικής στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε εκ νέου τη φόρμουλα των δύο κρατών για την Κύπρο στην εβδομαδιαία ενημέρωσή του, ενώ τουρκικών συμφερόντων ναυτιλιακά σκάφη έχουν δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα.



Δεκαετιών κυπριακή διαμάχη παραμένει ανεπίλυτη



Η Κύπρος, υποστηρίζουν τουρκικά Μέσα, παραμένει εγκλωβισμένη σε μια διαμάχη δεκαετιών μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες του ΟΗΕ για την επίτευξη συνολικής διευθέτησης.



Οι εθνοτικές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ανάγκασαν τους Τουρκοκύπριους να αποσυρθούν σε θύλακες για την ασφάλειά τους, λένε τα τουρκικά Μέσα.



Το 1974, ένα ελληνοκυπριακό πραξικόπημα με στόχο την πρόσαρτηση του νησιού στην Ελλάδα οδήγησε σε στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης για την προστασία των Τουρκοκυπρίων από διώξεις και βία, είναι η τουρκική άποψη.



Η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» («ΤΔΒΚ»), δηλαδή το ψευδοκράτος, ιδρύθηκε το 1983 ως αποτέλεσμα αυτού, επισημαίνουν οι Τούρκοι.

Η Τουρκία επικαιροποιεί σχολαστικά τη στάση στρατιωτικής της ετοιμότητας για να διασφαλίσει την «ασφάλεια» της Τουρκίας και του αποσχιστικού ψευδοκράτους, της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» («ΤΔΒΚ»), σύμφωνα με δήλωση του νεο-οθωμανού Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, επικαλούμενος τη στενή ανάλυση της Άγκυρας για τις εξελίξεις στο νησί, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του Ισραήλ στην «ελληνοκυπριακή διοίκηση» (Κυπριακή Δημοκρατία).Δεσμεύτηκε ότι λαμβάνεται κάθε αναγκαίο στρατιωτικό και πολιτικό μέτρο έναντι πιθανών απειλών.Η αποκάλυψη, σε γραπτή κοινοβουλευτική απάντηση, προσφέρει μια σπάνια επίσημη επιβεβαίωση ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΤΕΔ) αναθεωρούν τη στάση τους στην Κύπρο, καθώς η Άγκυρα παρακολουθεί τημβάθυνση της συνεργασίας ΗΠΑ-Ισραήλ-Ελλάδας-«Ελληνοκυπρίων» στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτό που ο Γκιουλέρ χαρακτήρισε κλιμακούμενες, «παράνομες» ενέργειες του Ισραήλ στη νότια Συρία.