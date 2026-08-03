Το ΒΙΝΤΕΟ που κάνει τον γύρο του διαδικτύου: Ο Στρατός μπαίνει στις φλόγες

Του Ηλία Προύφα Συγκλονιστικές εικόνες από τη μεγάλη μάχη με τις φλόγες στη Βοιωτία καταγράφει βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες...





Του Ηλία ΠρούφαΣυγκλονιστικές εικόνες από τη μεγάλη μάχη με τις φλόγες στη Βοιωτία καταγράφει βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράγεται από ενημερωτικές ιστοσελίδες.Στο βίντεο διακρίνεται βαρύ όχημα του Μηχανικού του Στρατού Ξηράς να επιχειρεί κυριολεκτικά μία ανάσα από το πύρινο μέτωπο, την ώρα που οι φλόγες βρίσκονται σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων.Το στρατιωτικό όχημα προχωρά μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο περιβάλλον, με το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων να δίνει τη δική του μάχη προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες ζώνες προστασίας και να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές.Μέσα στους καπνούς και με τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα, το όχημα του Μηχανικού συνεχίζει την αποστολή του, αποτυπώνοντας με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την αυταπάρνηση με την οποία επιχειρούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στα πύρινα μέτωπα.Οι Ένοπλες Δυνάμεις ξανά στην πρώτη γραμμήΓια ακόμη μία φορά, οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας αντιμετώπισης της πύρινης λαίλαπας που πλήττει τη χώρα.Υπό την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και τις κατευθύνσεις της στρατιωτικής ηγεσίας, με επικεφαλής τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, προσωπικό και μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν διατεθεί για τη συνδρομή του κρατικού μηχανισμού στα μεγάλα πύρινα μέτωπα.Καθοριστικός είναι και ο ρόλος της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), με Διοικητή τον Υποστράτηγο Νικόλαο Γκρέτσα, η οποία βρίσκεται στον επιχειρησιακό συντονισμό των στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων που διατίθενται για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.Με μηχανήματα έργου, προωθητές γαιών, προσωπικό και άλλα μέσα, οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα στα σημεία όπου απαιτείται άμεση διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και δημιουργία γραμμών άμυνας απέναντι στις φλόγες.Η παρουσία του Στρατού Ξηράς και ιδιαίτερα του Όπλου του Μηχανικού αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα βαριά μηχανήματα μπορούν να επιχειρήσουν σε δύσβατες περιοχές και κάτω από εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες.Το βίντεο από τη Βοιωτία αποτελεί μία από τις πλέον χαρακτηριστικές εικόνες αυτής της τεράστιας προσπάθειας.Στρατιωτικοί, πυροσβέστες, εθελοντές και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας δίνουν από κοινού τη μάχη απέναντι στη φωτιά, πολλές φορές κάτω από συνθήκες ακραίου κινδύνου.Και το όχημα του Μηχανικού, με τις φλόγες να βρίσκονται λίγα μόλις μέτρα μακριά, αποτυπώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη μάχη που δίνουν και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για την προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και του φυσικού πλούτου της χώρας.