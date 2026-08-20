Ήταν 20 Αυγούστου του 1954: Παλλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα για την λευτεριά της Κύπρου μας!

20 Αυγούστου του 1954... Κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό, με αίτημα την εφαρμογή των αρχών τη...





20 Αυγούστου του 1954... Κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό, με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα, με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες, αλλά και 24 αστυνομικούς.