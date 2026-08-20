Άσκηση ναυτικής συνεργασίας, μεταξύ της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς και του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας,

Την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, πραγματοποιήθηκεστη θαλάσσια περιοχή νότια της Λεμεσού, κοινή άσκηση ναυτικής συνεργασίας (PASSEX), μεταξύ...





Στην άσκηση συμμετείχαν το ΠΑΘ «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» και η ιταλική Φ/Γ «CARABINIERE» με το οργανικό της ελικόπτερο τύπου ΕΗ-101, ενώ κατά τη διάρκειά της διεξήχθησαν γυμνάσια επικοινωνιών, διαδικασίες αναγνώρισης και ελέγχου ταυτότητας ύποπτου πλοίου, καθώς και γυμνάσιο συναινετικής νηοψίας, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκαν αμοιβαίες επιβιβάσεις αγημάτων και εκτελέστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου.





Την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, πραγματοποιήθηκεστη θαλάσσια περιοχή νότια της Λεμεσού, κοινή άσκηση ναυτικής συνεργασίας (PASSEX), μεταξύ της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς και του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας, την οποία παρακολούθησε εν πλω η ιεραρχία της Εθνικής Φρουράς.