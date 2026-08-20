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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Άσκηση ναυτικής συνεργασίας, μεταξύ της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς και του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας,

Αυγούστου 20, 2026

  Την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, πραγματοποιήθηκεστη θαλάσσια περιοχή νότια της Λεμεσού, κοινή άσκηση ναυτικής συνεργασίας (PASSEX), μεταξύ...

 



Την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, πραγματοποιήθηκεστη θαλάσσια περιοχή νότια της Λεμεσού, κοινή άσκηση ναυτικής συνεργασίας (PASSEX), μεταξύ της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς και του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας, την οποία παρακολούθησε εν πλω η ιεραρχία της Εθνικής Φρουράς.


Στην άσκηση συμμετείχαν το ΠΑΘ «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» και η ιταλική Φ/Γ «CARABINIERE» με το οργανικό της ελικόπτερο τύπου ΕΗ-101, ενώ κατά τη διάρκειά της διεξήχθησαν γυμνάσια επικοινωνιών, διαδικασίες αναγνώρισης και ελέγχου ταυτότητας ύποπτου πλοίου, καθώς και γυμνάσιο συναινετικής νηοψίας, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκαν αμοιβαίες επιβιβάσεις αγημάτων και εκτελέστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου.

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