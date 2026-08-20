Μετά τον βομβαρδισμό... Νέο Αντιτουρκικό μήνυμα από τον Νετανιάχου: «Oι IDF έδωσαν στη Συρία να καταλάβει ότι η Τουρκία είναι ανεπιθύμητη στην περιοχή»

Οι Ισραηλινοί έχουν καταλάβει καλύτερα κι από εμάς αυτό που έλεγε ο Κολοκοτρώνης για τους τούρκους: «Όταν τους δείχνεις τα πισινά σου, σου...



«Δεν θα ανεχθούμε την εγκατάσταση τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Συρία με τρόπο που να απειλεί το Ισραήλ», δήλωσε.



«Προφανώς, δεν το άκουσαν αρκετά καθαρά, οπότε φροντίσαμε να το καταλάβουν καλύτερα».



Ο αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε την Τετάρτη, κατά την επίσκεψή του στη νότια Συρία, ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε εχθρικές δυνάμεις να εγκατασταθούν κοντά στα σύνορά του και ότι θα χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική του ισχύ όπου και όποτε χρειαστεί.



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ζαμίρ ενημερώθηκε για την επιχειρησιακή κατάσταση και περιηγήθηκε στη νότια Συρία. Παράλληλα, συναντήθηκε με εφέδρους που υπηρετούν στην περιοχή και εξέφρασε την εκτίμησή του για την υπηρεσία και τη δράση τους.



«Δρούμε σε ένα περιβάλλον πολλαπλών μετώπων, όπου οι προκλήσεις αλλάζουν και εξελίσσονται συνεχώς, και το μέτωπο της Συρίας είναι ένα από αυτά», δήλωσε.



«Βλέπουμε τι συμβαίνει και παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο συριακό μέτωπο και πρέπει να προετοιμαζόμαστε ανάλογα. Δεν θα επιτρέψουμε σε εχθρικές δυνάμεις να εγκατασταθούν στα σύνορά μας και θα γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιούμε τη δύναμή μας με ακρίβεια, όπου και όταν χρειάζεται».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι IDF χτύπησαν συριακή στρατιωτική βάση, αφού η Ιερουσαλήμ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα τη Δαμασκό για την τουρκική στρατιωτική παρουσία στη χώρα.Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ισραηλινή επίθεση στη Συρία την Τρίτη, ο Νετανιάχου ανέφερε σε ανάρτησή του στο X την Τετάρτη ότι το Ισραήλ «έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: Μην το κάνετε».