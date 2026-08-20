Σαν σήμερα 20 Αυγούστου του 1795 γεννιέται ο αγωνιστής και φλογερός πατριώτης Νικόλαος Κασομούλης

Γεννιέται στην Κοζάνη από πατέρα Πισοδερίτη και μητέρα Μπλατσιώτισσα, ο αγωνιστής, φλογερός πατριώτης και χρονικογράφος της Ελληνικής Επανά...









Πήρε μέρος, μαζί με δύο αδελφούς του και χιλιάδες άλλους Μακεδόνες, στην έξοδο του Μεσολογγίου, όπου, όπως γράφει: “ Ανταμωθέντες τότες μ΄ αυτούς εκλαύσαμεν πικρώς την εις την Μακεδονίαν κατάστασίν μας.”





Το 1832 ο Κασομούλης άρχισε να γράφει τα απομνημονεύματά του που εκδόθηκαν σε τρεις ογκώδεις τόμους το 1940 – 1941, με τίτλο “Ενθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσεως των Ελλήνων 1821 – 1833”, που είναι ένα από τα κυριώτερα μνημεία του αγώνα.

Γεννιέται στην Κοζάνη από πατέρα Πισοδερίτη και μητέρα Μπλατσιώτισσα, ο αγωνιστής, φλογερός πατριώτης και χρονικογράφος της Ελληνικής Επανάστασης Νικόλαος Κασομούλης.Βρισκόταν στη Σμύρνη όταν μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Πολέμησε σε πολλές μάχες και διακρίθηκε για τον ηρωισμό του και την ικανότητα οργάνωσης των πολεμικών επιχειρήσεων.