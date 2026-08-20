Ρομά οι πρωταγωνιστές στα επεισόδια σε πανηγύρι στο Αντίριο... Έφευγαν καρέκλες και τραπέζια στη συμπλοκή με νεαρούς Πατρινούς!

Πρωταγωνιστές για ακόμη μια φορά με εικόνες που κάνουν τον γύρο της Ελλάδος οι Ρομά... Άγριος καβγάς ξέσπασε σε πανηγύρι στο Αντίρριο μετ...









Άγριος καβγάς ξέσπασε σε πανηγύρι στο Αντίρριο μεταξύ Πατρινών και Ρομά, καθώς όχι μόνο πιάστηκαν στα χέρια, αλλά εκτόξευσαν επίσης καρέκλες και τραπέζια.Η ιστοσελίδα npress.gr έγραψε πως όλα ξεκίνησαν όταν παρέα Πατρινών ήρθε σε αντιπαράθεση με παρέα ντόπιων Ρομά, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα και τους εμπλεκόμενους να πιάνονται στα χέρια.Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πανηγύρι βρισκόταν κανονικά σε εξέλιξη και η ορχήστρα έπαιζε κλαρίνα.