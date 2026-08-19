Σαν σήμερα το 1923: Η Αγγλία απορρίπτει το αίτημα της Συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα

Το 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της Συνέλευσης των Κυπρίων για Ένωση με την Ελλάδα. 19 Αυγούστου 1923, η βρετανική κυβέρν...





19 Αυγούστου 1923, η βρετανική κυβέρνηση απέρριψε επίσημα το αίτημα της Συνέλευσης των Κυπρίων για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η απόφαση αυτή σηματοδότησε την άρνηση της Αγγλίας να παραχωρήσει το νησί, το οποίο είχε υπό τον έλεγχό της από το 1878.Η Κύπρος περνά στη διοίκηση της Βρετανίας το 1878 βάσει της αγγλοτουρκικής συμμαχίας.Το 1914, με την είσοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αγγλία προσαρτά επίσημα την Κύπρο. Οι Ελληνοκύπριοι εκφράζουν διαρκώς την επιθυμία τους για αυτοδιάθεση και ΈνωσηΗ τοπική συνέλευση των Κυπρίων ζητά εκεφρασμένα την Ένωση με την Ελλάδα. Στις 19 Αυγούστου 1923, το Λονδίνο απορρίπτει κατηγορηματικά το αίτημα. Οι Βρετανοί θεωρούν την Κύπρο στρατηγική βάση και αρνούνται κάθε συζήτηση αλλαγής κυριαρχίας.