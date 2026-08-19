Σιγά μη λιποθυμήσαμε κιόλας... Hürriyet: «Η πρωτοβουλία για δημιουργία Εθνικών Πάρκων στο Αιγαίο συγκλονίζει την Ελλάδα»

Πως θα πουλήσουν στο εσωτερικό τους το "κατόρθωμα" τους οι τούρκοι που όταν έρθει η ώρα να το υποστηρίξουν στο πεδίο θα βάλουν ...





Η Ελλάδα, συγκλονισμένη από την αντίδραση της Άγκυρας στα μονομερώς ανακηρυχθέντα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο Πέλαγος, επικεντρώθηκε για άλλη μια φορά αποκλειστικά στην Τουρκία, γράφει το τουρκικό δημοσίευμα.Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν την ανακοίνωση της Άγκυρας για δύο θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο ως «παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ενώ η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για αποτυχία.Η αντίδραση της Άγκυρας στην προσπάθεια της Ελλάδας να οριοθετήσει μονομερώς τις θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο Πέλαγος και να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο γεγονός με το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος έχει συγκλονίσει την Αθήνα.Μετά το προεδρικό διάταγμα της Τουρκίας για την ανακήρυξη δύο νέων θαλάσσιων πάρκων – ενός στα ανοικτά των ακτών της Φετιγιέ στη Μούγλα και του Κας στην Αττάλεια, και του άλλου στο Βόρειο Αιγαίο – η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι η πρωτοβουλία της Άγκυρας ήταν «αντίθετη με το διεθνές δίκαιο».Το «Εθνικό Πάρκο Βόρειου Αιγαίου» καλύπτει τα νερά στα ανοιχτά των Δαρδανελίων και της Ίμβρου (PDF – T.C. Resmî Gazete )Προσκολλήθηκαν στο ψέμα του «διεθνούς δικαίου»Σε γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε προχθές, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι τα πάρκα που κήρυξε η Τουρκία εκτείνονται σε διεθνή ύδατα εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων και στην υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι η πρωτοβουλία είναι «παράνομη».Το υπουργείο υποστήριξε ότι η κήρυξη θαλάσσιων πάρκων εκτός της δικής της δικαιοδοσίας από την Τουρκία «δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα και δεν μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο».Η αντιπολίτευση αντιδρά στον ΜητσοτάκηΤο «Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγιέ-Κας», που έχει ανακηρυχθεί θαλάσσια περιοχή στα ανοικτά των ακτών Μούγλα-Φετιγιέ και Αττάλεια-Κας, καλύπτει περίπου 21.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.(PDF – T.C. Resmî Gazete )Η ΕΛΑΣ, το νεοσύστατο κόμμα της αντιπολίτευσης από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, άδραξε την ευκαιρία που έδωσε η κίνηση της Άγκυρας να επικρίνει την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως σημειώνεται.Η ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι οι πρόσφατες κλιμακούμενες ενέργειες της Άγκυρας ήταν «η πιο απτή απόδειξη της αποτυχίας της εξωτερικής πολιτικής του Μητσοτάκη» και απαίτησε από την κυβέρνηση «αλλαγή πορείας» στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.Η τελευταία κίνηση της Άγκυρας δεν αποτέλεσε έκπληξη για την Αθήνα. Μετά την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος από την Ελλάδα στις 21 Ιουλίου 2025, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε παρόμοιο βήμα.Το σχέδιο της Άγκυρας να δημιουργήσει τα δικά της θαλάσσια πάρκα σε απάντηση στη μονομερή πρωτοβουλία της Ελλάδας βρίσκεται εδώ και καιρό στην ατζέντα.Ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με το εάν η Ελλάδα στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω αυτών των θαλάσσιων πάρκων ή στην εγκαθίδρυση μονομερούς τάξης στο Αιγαίο, μετατρέποντας την περιοχή σε «ελληνική λίμνη», τα τελευταία διατάγματα που υπέγραψε ο Πρόεδρος Ερντογάν αντιπροσωπεύουν το πρώτο συγκεκριμένο βήμα σε αυτό το σχέδιο.Με τα Προεδρικά Διατάγματα που δημοσιεύθηκαν προχθές στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δύο περιοχές, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγιέ-Κας και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βόρειου Αιγαίου, χαρακτηρίστηκαν ως θαλάσσια πάρκα.Αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσαν ότι η ανακήρυξη και των δύο θαλάσσιων εθνικών πάρκων αντικατοπτρίζει την προτεραιότητα της Τουρκίας στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όχι μόνο εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων αλλά και σε θαλάσσιες ζώνες πέραν των χωρικών υδάτων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι με τα δύο θαλάσσια εθνικά πάρκα, οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές της Τουρκίας στη «Γαλάζια Πατρίδα » έχουν επεκταθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προσθέτοντας ότι «η Τουρκία αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερο την ευθύνη των γύρω θαλασσών της».Σημείωσαν επίσης ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν επηρεάζεται κατά τη διάρκεια αυτών των προσπαθειών.Ενώ η διαχείριση των θαλάσσιων εθνικών πάρκων, όπως και των χερσαίων εθνικών πάρκων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας και Δασοκομίας, αναφέρθηκε επίσης ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής συνεχίζει το έργο του για την προστασία των γύρω θαλασσών.Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε δηλώσει προηγουμένως ότι τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Ελλάδα το 2025 δεν θα έχουν νομικές συνέπειες για την Τουρκία.Τουρκικές ειδήσειςΟι αξιωματούχοι υπενθύμισαν ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος των νησιών, των νησίδων και των βράχων των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών, δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου, καταλήγει το δημοσίευμα.Hürriyet, Resmi Gazete