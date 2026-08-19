Axios και ισραηλινά ΜΜΕ: Η επίθεση στη Βόρεια Συρία ήταν προειδοποίηση του Ισραήλ σε Ερντογάν και Αλ Σάρα

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ισχυρίζεται ότι η επίθεση στη συριακή αεροπορική βάση στην περιοχή Ιντλίμπ είχε ως στόχο να αποτρέψ...



Τομ Μπάρακ



Τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης καταδίκασαν τη νυχτερινή επίθεση και ουσιαστικά απέδωσαν την ευθύνη σε ισραηλινά αεροσκάφη που έπληξαν την Αμπού αλ-Ντουχούρ. Η Τουρκία καταδίκασε επίσης έντονα την επίθεση και την απέδωσε στο Ισραήλ, όπως έκανε και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία Τομ Μπάρακ, ο οποίος είναι επίσης ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Συρία.



Η κριτική του Μπάρακ δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη στο Ισραήλ. Ο Μπάρακ, ο οποίος είναι λιβανικής καταγωγής, θεωρείται στην Ιερουσαλήμ ένθερμος υποστηρικτής του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και υποστηρικτής του σημερινού προέδρου της Συρίας, αλ-Σάρα.



Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, η ισραηλινή στρατιωτική δράση στη Συρία περιπλέκει την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ικανοποιήσει τον Ερντογάν και να εντάξει τη Συρία στο φιλοαμερικανικό περιφερειακό στρατόπεδο που επιδιώκει να οικοδομήσει ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή, εκτιμά η ισραηλινή εφημερίδα.



Υπό την επιρροή του Ερντογάν, ο Τραμπ αποφάσισε να αγκαλιάσει πολιτικά τον αλ-Σαράα, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν τζιχαντιστής ηγέτης, γνωστός επίσης ως Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι.



Για τον Μπάρακ, ο οποίος εκπροσωπεί τον Τραμπ τόσο στην Τουρκία όσο και στη Συρία, οι ισραηλινές επιθέσεις εντός της Συρίας θεωρούνται επομένως ότι παρεμβαίνουν στα αμερικανικά συμφέροντα και στην ευρύτερη προσπάθεια της Ουάσινγκτον να σταθεροποιήσει τη Συρία υπό τη νέα ηγεσία της.



Πηγή: ynetnews



Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ισχυρίζεται ότι η επίθεση στη συριακή αεροπορική βάση στην περιοχή Ιντλίμπ είχε ως στόχο να αποτρέψει την εγκατάσταση τουρκικής στρατιωτικής εγκατάστασης εκεί. Ο ανταποκριτής του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, αναφέρει αυτό, επικαλούμενος την απάντηση της Τουρκίας:«Δεν υπήρχε τουρκική παρουσία στην αεροπορική βάση. Το Ισραήλ επινοεί προσχήματα για να βομβαρδίσει γειτονικές χώρες και να αποσταθεροποιήσει την περιοχή».Σε ανάλυσή του το ισραηλινό ynetnews αναφέρει ότι το ισραηλινό πλήγμα στη βορειοανατολική Συρία πιθανότατα εξυπηρετεί τον ίδιο στρατηγικό στόχο με την επίθεση του 2025 στο T4: να προειδοποιήσει τον Ερντογάν πού βρίσκεται η «κόκκινη γραμμή» του Ισραήλ και να καταστήσει σαφές στον αλ-Σαράα ότι δεν πρέπει να επιτρέψει στα τουρκικά συστήματα αεράμυνας να περιορίσουν την ελευθερία δράσης της ισραηλινής Πολεμικής ΑεροπορίαςΣτις αρχές Απριλίου του 2025, ισραηλινά μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν τους διαδρόμους και τις εγκαταστάσεις της στρατιωτικής αεροπορικής βάσης T4 στη Συρία. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση η πρώτη φορά που η βάση φερόταν να αποτελεί στόχο του Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου, η T4 χρησιμοποιούνταν όχι μόνο από τη συριακή Πολεμική Αεροπορία αλλά και από ιρανικές δυνάμεις, οι οποίες επιδίωκαν να τη χρησιμοποιήσουν για τη μεταφορά προηγμένων συστημάτων αεράμυνας προς τη Χεζμπολάχ και τη Συρία. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία είχε επιτεθεί αρκετές φορές στη βάση.Ωστόσο, το πλήγμα του Απριλίου του 2025 φάνηκε να διαφέρει. Αραβικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τότε ότι το Ισραήλ στόχευσε τους διαδρόμους της T4 επειδή η Τουρκία, μετά την κατάρρευση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ, επιδίωκε να αναλάβει τον έλεγχο της βάσης και να εγκαταστήσει εκεί συστήματα αεράμυνας και ραντάρ εντοπισμού.Το Ισραήλ φάνηκε να χαράσσει μια κόκκινη γραμμή. Καθώς τουρκικά στρατεύματα, μηχανικοί και εργολάβοι κατευθύνονταν προς τη βάση, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν τους διαδρόμους και τις γύρω περιοχές, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ιερουσαλήμ δεν θα αποδεχόταν τουρκική στρατιωτική παρουσία σε μια τόσο στρατηγικής σημασίας τοποθεσία.Από την ισραηλινή σκοπιά, προηγμένα τουρκικά ραντάρ και συστήματα αναχαίτισης εκεί θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την ελευθερία δράσης της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από τη Συρία. Όπως έγινε αργότερα σαφές, αυτή η ελευθερία κινήσεων ήταν επίσης σημαντική για την εναέρια διαδρομή που χρησιμοποιήθηκε στις επιθέσεις εναντίον του δυτικού Ιράν.Οι λεπτομέρειες αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ επισήμως από το Ισραήλ, αλλά ούτε και διαψεύστηκαν, όπως αναφέρεται στο ισραηλινό δημοσίευμα.Ως εκ τούτου, είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι η επίθεση το βράδυ της Δευτέρας που αποδίδεται στο Ισραήλ εναντίον των διαδρόμων και των εγκαταστάσεων της στρατιωτικής αεροπορικής βάσης Αμπού αλ-Ντουχούρ στη βορειοανατολική Συρία πραγματοποιήθηκε για παρόμοιους στρατηγικούς λόγους.Η Αμπού αλ-Ντουχούρ χρησιμοποιούνταν από τη συριακή Πολεμική Αεροπορία επί Άσαντ και άλλαξε πολλές φορές χέρια κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, μεταξύ ανταρτικών οργανώσεων και κυβερνητικών δυνάμεων. Μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ και την ανάληψη της εξουσίας στη Δαμασκό από τον Αχμάντ αλ-Σάρα, τον ηγέτη των ανταρτών, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε και κατέστρεψε τα εναπομείναντα μαχητικά αεροσκάφη του Άσαντ, καθώς και άλλες στρατηγικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αποθήκες όπλων.Η Αμπού αλ-Ντουχούρ, μια μεγάλη βάση που διαθέτει 22 διαδρόμους και καλύπτει εκτεταμένη έκταση, παρέμεινε ως εκ τούτου σε μεγάλο βαθμό ανενεργή, καθώς δεν υπήρχε πλέον λειτουργική συριακή Πολεμική Αεροπορία.Πρόσφατα, ωστόσο, καταριανά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τουρκία επιδίωκε να αποκτήσει παρουσία στη βάση και να εγκαταστήσει ραντάρ εντοπισμού, καθώς και συστήματα αναχαίτισης πυραύλων και αεροσκαφών.Μια ματιά στον χάρτη αρκεί για να εξηγήσει γιατί αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ανησυχία στο Ισραήλ. Μια τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Αμπού αλ-Ντουχούρ, εξοπλισμένη με τέτοια συστήματα, θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή όχι μόνο για την ελευθερία δράσης του Ισραήλ σε ολόκληρη τη Συρία, αλλά και για την ικανότητά του να επιχειρεί σε περίπτωση επανέναρξης των συγκρούσεων με το Ιράν.Η θέση της βάσης σημαίνει ότι τουρκικά συστήματα εντοπισμού και αεράμυνας θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον ευρύτερο στρατηγικό εναέριο χώρο που εκτείνεται στη βορειοανατολική Συρία, το βόρειο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένης της κουρδικής περιοχής, και προς το δυτικό Ιράν. Το τελευταίο πλήγμα μπορεί επομένως να αποτελεί ακόμη μία περίπτωση κατά την οποία το Ισραήλ χρησιμοποιεί την αεροπορική ισχύ για να χαράξει μια γραμμή απέναντι στη στρατιωτική εδραίωση της Τουρκίας, η οποία θα μπορούσε να περιορίσει την επιχειρησιακή του ελευθερία σε ολόκληρο αυτό το θέατρο επιχειρήσεων.Η προειδοποίηση του Ισραήλ προς τον αλ-Σάρα, που οφείλει στον ΕρντογάνΤαυτόχρονα, το Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένο να αποφύγει μια άμεση αντιπαράθεση με την Τουρκία. Αυτό ενδέχεται να εξηγεί γιατί η νυχτερινή επίθεση πραγματοποιήθηκε εναντίον περιοχών όπου δεν υπήρχαν άνθρωποι και, ασφαλώς, ούτε τουρκικά στρατεύματα ή άμαχοι, ενώ το Ισραήλ παρέμεινε επισήμως σιωπηλό σχετικά με την ευθύνη για την επίθεση.Παρά τη σιωπή αυτή, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Fox News ότι η Ιερουσαλήμ είχε μοιραστεί με την Ουάσινγκτον «ευαίσθητες πληροφορίες» πριν από την επίθεση. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν «στο ανώτατο επίπεδο των διαφόρων υπηρεσιών και φορέων» των δύο χωρών.«Ο αλ-Σαράα καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ενεργεί όπως το προηγούμενο συριακό καθεστώς», δήλωσε ο αξιωματούχος.Με βάση αυτή τη λογική, το πλήγμα φαίνεται επίσης να είχε ως στόχο να στείλει μήνυμα στον νέο ηγέτη της Συρίας, Αχμάντ αλ-Σάρα. Το Ισραήλ σηματοδοτεί, εύλογα μπορεί να υποθέσει κανείς, ότι δεν θα αποδεχθεί την ανάληψη του ελέγχου στρατηγικών θέσεων στη Συρία από την Τουρκία με τρόπους που απειλούν όχι μόνο την ισραηλινή ελευθερία δράσης στον αέρα, αλλά και άλλα ισραηλινά συμφέροντα ασφαλείας.Η προειδοποίηση, επομένως, απευθύνεται στην Άγκυρα, αλλά και στη Δαμασκό: η Συρία δεν πρέπει να προχωρήσει υπερβολικά στην παραχώρηση δυνατότητας στην Τουρκία να χρησιμοποιεί το έδαφός της. Η Τουρκία ήδη ελέγχει μια σημαντική περιοχή της βόρειας Συρίας κατά μήκος των συνόρων της και έχει ουσιαστικά δημιουργήσει μια τουρκική ζώνη ασφαλείας εκεί απέναντι στις κουρδικές δυνάμεις. Τώρα επιδιώκει να επεκτείνει τη στρατηγική της παρουσία νοτιότερα, φέρνοντάς την πιο κοντά στο Ισραήλ.Ο αλ-Σαράα έχει λόγους να το επιτρέψει. Η Τουρκία ήταν ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του όταν ακόμη ηγείτο τζιχαντιστικών δυνάμεων στην περιοχή του Ιντλίμπ, νοτιοανατολικά του Χαλεπίου, προτού οι δυνάμεις του προελάσουν προς τη Δαμασκό. Η Άγκυρα παρείχε όπλα, εκπαίδευση και προστασία. Ο αλ-Σάρα οφείλει στην Τουρκία και το Ισραήλ τον προειδοποιεί να μην προχωρήσει αυτή τη σχέση πέρα από τα όρια.